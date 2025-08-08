Citește Horoscop săptămânal Rac. Previziuni pentru perioada 9 – 15 august 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Rac.

Horoscop săptămânal Rac – 9 – 15 august 2025

Între 9 și 10 august dimineața, împrejurări speciale care îi vor obliga pe unii nativi să mediteze atent și responsabil asupra unei teme bănești sau patrimoniale, estimând corect și în cunoștință de cauză avantajele și costurile ori eventualele pierderi determinate de o anume decizie pe fondul unor evenimente care se vor precipita în contextul Lunii Pline în Vărsător, din dimineața zilei de 9 august.

Între 10 august, după ora 9:50′, și 12 august la prânz, cele două case ale comunicării vor evolua într-un cadru de normalitate; activități care le pot face plăcere sau îi pot îmbogăți sufletește pe cei născuți în zodia Racului.

Între 12 august, după ora 13:33′, și 14 august după-amiaza, stres în plan profesional, public sau oficial; activitățile ce decurg din funcția sau din specificul muncii vor fi dificile prin volum, prin gradul sporit de risc, prin nevoia asumării răspunderii în varii circumstațe conflictuale, prin stresul, prin efortul intelectual și/sau prin surescitarea nervoasă la care vor fi supuși atât cei tineri, cât și cei maturi.

Recomandări Eroul de război înmormântat anonim în aceeași zi cu Ion Iliescu. Fragmente din viața lui Ilie Popa, veteranul care a trăit 106 ani

Pe 12 august, Mercur va reveni la mersul direct și, până pe 2 septembrie, va exercita influențe intense și clare asupra mentalului nativilor, care vor fi obligați să mediteze atent la chestiunile bănești și salariale în plină evoluție pentru a nu lua decizii care, la un moment dat, să fie motivul și explicația unor dezechilibre financiare ulterioare.

Între 14 august, după ora 16:22′, și 15 august, relații stabile cu prietenii, dar în relația lor cu unii apropiați, Racii pot introduce o distanțare sau o răceală ori chiar blocarea (amânarea) comunicării lor pe fondul unei nemulțumiri, mai vechi sau mai noi, peste care nativii nu vor putea trece cu ușurință. Va continua să funcționeze, până la sfârșitul săptămânii, memorabila conjuncție dintre cei doi Benefici, Jupiter și Venus, în tranzit prin casa I a personalității lor.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE