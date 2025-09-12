Citește Horoscop săptămânal Săgetător. Previziuni pentru perioada 13 – 19 septembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Săgetător.

Horoscop săptămânal Săgetător – 13 – 19 septembrie 2025

Între 13 și 15 septembrie, evenimente mai puțin obișnuite în evoluția unei relații parteneriale; nevoia de a se adapta la situații inedite pentru a nu destructura o relație sau o activitate de interes comun. Informații incorecte sau false cu efect destabilizator asupra unei cooperări.

Între 15 septembrie, după ora 3:30′, și dimineața zilei de 17 septembrie, efort de a gestiona cât mai corect și mai protectiv o sumă de bani sau un patrimoniu. Preocupare pentru aspectul legal al unor dispute în jurul unui avantaj material.

Între 17 septembrie, după ora 8:20′, și 19 septembrie după-amiază, ipostaze de succes pentru cei care desfășoară activități specifice ce presupun progresul și afirmarea profesională prin susținerea unor teze de licență, masterat sau doctorat. Relații bune cu instituțiile de prestigiu socioprofesionale din țară sau din străinătate; posibile colaborări „la distanță” cu acestea sau deplasări pentru a susține disertații și conferințe pe teme de specialitate într-un mediu de elită.

Recomandări Noi detalii din ancheta criminalului Emil Gânj. Cine îl protejează pe bărbatul care a omorât-o pe Anda Gyurca: „Doarme în pat și mănâncă ciorbă!”

Pe 18 septembrie, Mercur va intra în zodia Balanței și, până pe 6 octombrie, va tranzita sectorul relațiilor de prietenie, favorizând dialogurile, consultările și comunicarea nativilor cu cei apropiați lor. Între 18 și 19 septembrie, această planetă va face o conjuncție cu Soarele, opoziții cu Saturn și Neptun și un Trigon Regal cu Pluton și Uranus, ceea ce îi va conferi o versatilitate greu de estimat din cauza rapidității cu care aceste aspecte se vor produce în sectoarele tranzitate: casa a III-a a comunicării și a deplasărilor, a VII-a a relațiilor parteneriale și a XI-a a relațiilor de prietenie, unde va face vâlvă.

Din 19 septembrie, după ora 15:23′, secvențe importante pentru stabilizarea Săgetătorilor într-o ipostază socioprofesională grație succesului și protecției exercitate de planeta Venus, care va tranzita acest sector între 19 septembrie și 13 octombrie.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE