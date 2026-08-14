Citește Horoscop săptămânal Săgetător. Previziuni pentru perioada 15 – 21 august 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Săgetător.

Horoscop săptămânal Săgetător – 15 – 21 august 2026

Pe 15 august, activități practice și administrative, nevoia de a pune ordine în treburile profesionale. Între 15 august după-amiaza, după ora 0:46′, și miezul nopții de 18 august, deși relațiile de prietenie vor fi armonioase, pot apărea mici fisuri născute din interesele de moment diferite de ale Săgetătorilor, care îi pot deranja sau descumpăni.

Între 18 august, după ora 0:46′, și dimineața zilei de 20 august, starea de sănătate va funcționa normal; viața interioară, cea sufletească și cea psihică, ar putea fi marcată de amintiri care funcționează într-un registru deranjant prin efectul pe care îl vor stârni: tristețe, amărăciune, regret, reproș personal.

Cvadratura între Neptun și Marte din 17 și 18 august va pune într-un context special viața afectivă, creativitatea sau nevoia de evadare în distracții costisitoare cu posibilitatea de a face față cheltuielilor impuse de acestea. Între 20 august, după ora 11:30′, și 21 august, mobilizare interioară, entuziasm, activism, nevoie de a depăși niște obstacole, de a avea succes, de a reuși în chestiunile ce privesc relațiile parteneriale (dorința de a impresiona, de a-și lua revanșa).

Pe 21 august, planeta Venus va face opoziție cu Saturn, pe direcția Balanță/Berbec, la 14°, interesantă prin ineditul rarității ei (ultima dată, un aspect similar s-a petrecut pe 29/30 octombrie 1996), ceea ce înseamnă că o problemă de viață afectivă sau de relație dintre părinți și copii se va încheia în preajma acestei date.

Aspectul îi privește pe cei maturi, născuți între martie 1967 și aprilie 1969, sau pe cei mai tineri, născuți în toamna anului 1996. Relația armonică (minoră) Pluton sextil Neptun va funcționa între 18 august și 28 septembrie, timp suficient pentru a elimina disfuncțiile în comunicarea nativilor cu frații, cu cei dragi sau cu copiii. Radicalizări la nivelul atașamentelor ideologice, sociale sau profesionale.

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