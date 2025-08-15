Citește Horoscop săptămânal Săgetător. Previziuni pentru perioada 16 – 22 august 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Săgetător.

Horoscop săptămânal Săgetător – 16 – 22 august 2025

În ziua de 16 august, activități profesionale curente, desfășurate cu grijă și metodă din conștiința datoriei, dar care nu le oferă satisfacție; plictiseală; situațiile din viața și activitatea lor se vor derula în fundalul stărilor lor de spirit neplăcute.

Între 16 august, după ora 19:01′, și seara zilei de 18 august, Săgetătorii vor lua act, cu surprindere, de ideea, inițiativa, afirmația sau decizia unei persoane cu care se află într-o relație de colaborare, asociere (parteneriat); unele nu le vor face plăcere, după cum pe altele le vor găsi nejustificate și vor refuza să le ia în considerație, tratându-le ca inacceptabile sau lipsite de logică.

Între 18 august, după ora 22:05′, și începutul zilei de 21 august, patronaj astral de excepție care valorifică forța celor doi Benefici, Jupiter și Venus, în casa a VIII-a a avantajelor materiale, a ajutoarelor și a profiturilor bănești prin relația cu terțe persoane care le vor acorda facilități, câștiguri ori dreptul de proprietate asupra unor bunuri de (mare) valoare; pași importanți pe calea soluționării unor înțelegeri mai vechi nepuse în practică sau a unor litigii de natură financiară sau patrimonială.

Recomandări Experiment Libertatea: Am comparat prețurile pentru 30 de produse alimentare cu cele din august 2022. Cât de mult s-au majorat cheltuielile?

Între 21 august, după ora 2:05′, și 22 august, nevoie de afirmare, de împlinire, de recunoaștere și de progres profesional pentru care nativii sunt gata să se „înhame” la efortul unei etape de pregătire superioară în plan profesional, căutând să studieze, în continuare, în instituții de prestigiu pentru a obține o recunoaștere prin diplome (doctorat, masterat) sau prin implicarea lor în colective de muncă și cercetare care să-i crediteze prin faima acelora în mediul de specialiști.

Pe 22 august, Soarele va intra în zodia Fecioarei și, până pe 22 septembrie, va contribui la o sănătoasă și corectă activitate profesională care, dacă nu va atrage imediat un progres vizibil, le poate consolida statutul.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE