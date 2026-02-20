Citește Horoscop săptămânal Săgetător. Previziuni pentru perioada 21 – 27 februarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Săgetător.

Horoscop săptămânal Săgetător – 21 – 27 februarie 2026

Între 21 și începutul zilei de 22 februarie, relațiile personale bazate pe simpatie, admirație, atracție vor fi subminate de contextul astral instaurat de Saturn și Neptun după ce au intrat în zodia Berbecului, accentuând spiritul critic și reacțiile mai puțin controlate ale acestor nativi; e nevoie de temperanță față de cei dragi, chiar dacă aceia vor greși.

Între 22 februarie, după ora 1:31′, și zorii zilei de 24 februarie, sănătatea se va menține într-un registru normal. Sectorul muncii însă ar putea fi tulburat, între 26 și 27 februarie, de un posibil conflict verbal sau de o situație care se va desfășura în public și va dăuna imaginii nativilor.

Diferendul s-ar putea produce însă și cu un necunoscut, în condițiile unei deplasări (incident în trafic). Între 24 februarie, după ora 4:29′, și dimineața zilei de 26 februarie, dialoguri inconsistente cu un partener pe o temă de interes comun, dar, spre dezamăgirea nativilor, respectiva temă de interes comun nu va fi abordată, în mod serios și profitabil, pentru că părțile vor prefera să se „studieze” reciproc; indicat ar fi ca în acest răstimp să nu se dea curs unei invitații la un dialog care nu va rezolva nimic.

Între 26 februarie, după ora 7:11′, și 27 februarie, pentru unii s-ar putea pune problema gestionării unor bunuri imobiliare sau funciare (vânzări, cumpărări, închirieri și alte tipuri de contracte), dar Săgetătorii nu sunt hotărâți și nici momentul nu e potrivit pentru a trece la fapte.

E mai bine să aștepte până pe 21 martie, când Mercur va intra în mișcare aparent retrogradă pe 27 februarie și va reveni la mersul direct; patron al negocierilor, al tranzacțiilor, al vânzărilor și al speculațiilor, el nu va fi în următoarele trei săptămâni aliatul nativilor, după cum nici Jupiter, patron al contractelor și al legalității sau al onestității, nu va funcționa la întreaga capacitate, fiind retrograd până pe 12 martie.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE