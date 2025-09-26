Citește Horoscop săptămânal Săgetător. Previziuni pentru perioada 27 septembrie – 3 octombrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Săgetător.

Horoscop săptămânal Săgetător – 27 septembrie – 3 octombrie 2025

Între 27 și 29 septembrie la prânz, plus de energie, de entuziasm, de optimism, de combativitate, de mobilizare și de eficiență. Atenție însă că acest tranzit va angaja și sectorul relațiilor personale, unde va accentua disputele, confuziile, îndoielile, enervările în fața unui „dublu adevăr”; soluții multiple care îi vor pune pe nativi în dificultate de a o alege pe cea mai indicată; oscilații în abordarea unor teme casnice sau domestice ori familiale pe care, de cele mai multe ori, le vor amâna, pentru că, ori de câte ori le vor aborda, își vor pierde răbdarea și echilibrul interior.

Între 29 septembrie, după ora 12:55′, și 1 octombrie seara, momente în care, în urma unei estimări pe termen scurt sau mediu, nativii își vor propune să devină mai economi și să accepte micile sacrificii în favoarea sporirii unei rezerve bănești.

Resurse financiare limitate. Între 1 octombrie, după ora 22:52′, și 3 octombrie, vești care miră, pun pe gânduri; întâlniri speciale cu persoane care provoacă bucurii sau din al căror dialog nativii pot avea un beneficiu (sfat, avertisment util, indicație, explicație necesară, plus de informații, abordare inedită a unei teme).

Recomandări Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre

Deplasări neprevăzute, mici evenimente legate de o vizită, o excursie, o plimbare; situații neplăcute legate de o călătorie cu avionul (întârzieri, amânări ale cursei, deviere a traseului care antrenează complicații necesare stabilirii unei legături, ratare a unei întâlniri din cauza întârzierilor, pierdere de timp). Situații ciudate petrecute în timpul unei examen, al unei audieri sau al unui interviu. Unele dintre ele pot fi speculate inteligent în avantajul personal.

Nativii vor beneficia, întreaga săptămână, de susținerea Micului Benefic și Protector (Venus) în sectorul carierei, al vieții profesionale sau al exercitării unor funcții; vocație astrală care s-ar putea manifesta în jurul datei de 3 octombrie.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE