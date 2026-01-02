Citește Horoscop săptămânal Săgetător. Previziuni pentru perioada 3 – 9 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Săgetător.

Horoscop săptămânal Săgetător – 3 – 9 ianuarie 2026

Între 3 și 4 ianuarie, după-amiaza, chestiunile bănești, avantajele materiale, interesele și revendicările patrimoniale vor fi tulburate în buna lor ordine de Luna Plină în Rac, din 3 ianuarie, care va acționa direct și intens asupra veniturilor câștigate prin efort personal dar care va antrena și casa a VIII-a a relațiilor financiare și patrimoniale cu alte persoane.

Nativii trebuie să fie atenți pentru că această configurație dificilă nu se va epuiza, așternând pacea peste această axă, și pentru că, între 6 și 10 ianuarie, Soarele, Marte și Venus se vor afla într-o triplă conjuncție care va înainta cu un grad pe zi (16°, 17°, 18°, 19° și 20° Capricorn) iar pe 10 ianuarie, vor face o opoziție la grad perfect cu Jupiter, la 20° Rac.

Tot pe 3 ianuarie, Kiron va reveni la mișcarea directă și va relua o serie de secvențe de viață personală trăită în plan afectiv (relații sentimentale, relații între părinții-Săgetător și copiii lor, prietenii, comuniune sufletească) care s-au petrecut în preajma datei de 31 iulie 2025 și a căror evoluție nu s-a încheiat; tocmai de aceea, e bine ca ele să fie rezolvate acum, cu calm.

Între 4 ianuarie, după ora 15:44′, și 6 ianuarie, după-amiaza, cele două case ale comunicării vor suferi de pe urma unei dezordini sau a unei neînțelegeri în mecanismul de transmitere/primire de știri. Pentru că Săgetătorii pot înțelege greșit, pot trunchia sau deforma informațiile inițiale va fi nevoie de o verificare a lor atentă. Între 6 ianuarie, după ora 18:57′, și începutul zilei de 9 ianuarie, evoluție în nota obișnuită a activităților profesionale; normalitate în familia din care provin.

Din 9 ianuarie, după ora 02:26′, un strop de stres emoțional, o undă de nemulțumire într-o relație afectivă și nevoie de liniște în relația cu unul sau mai mulți prieteni; nativii vor dori să fie lăsați în pace de către anturajul lor pentru a-și limpezi gândurile.

