Citește Horoscop săptămânal Săgetător. Previziuni pentru perioada 4 – 10 octombrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Săgetător.

Horoscop săptămânal Săgetător – 4 – 10 octombrie 2025

Între 4 și 6 octombrie, context astral care nu le permite nativilor să aibă o atitudine fermă în viața socio-profesională; aceștia vor ezita, vor amâna pretextând că analizează, vor invoca detalii pe post de mare subtilitate în încercarea de a prinde din zbor un detaliu lămuritor care să le justifice o decizie mai ales dacă au funcții și răspunderi speciale pentru care fie nu sunt suficient de bine pregătiți, fie nu vor să stârnească ostilitatea unora, deranjați de o atitudine prea personală, tranșantă ori în contradicție cu interesele celor cu care colaborează.

Între 6 octombrie, după ora 07:08′, și 8 octombrie, casa relațiilor personale bazate pe simpatie, încredere și atracție vor fi tulburate de Luna Plină în Berbec, din 7 octombrie, care nu va pune niște probleme esențiale din respectiva relației, chiar dacă acelea există cu adevărat, ci va amplifica un fapt secundar de unde și senzația celuilalt că „face din țânțar armăsar”; joc al pretextelor sau concentrare pe fleacuri.

Recomandări Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

Pe 6 octombrie, Mercur va intra în zodia Scorpionului și, până pe 12 decembrie, va solicita sectorul bolilor lungi și cronice și al secretelor.

Aici, în această a XII-a casă, Mercur își va găsi adevărata vocație: acumularea unor secrete, aflarea altora, destăinuiri, devoalări sau indiscreții dar și ascunderea unor fapte, afirmații, intenții care îi pot crea, în funcție de importanța lor, destule probleme, mai târziu, oricărui Săgetător, indiferent de vârstă. Posibile acutizări ale unor afecțiuni cronice sau recurente.

Între 8 octombrie, după ora 08:13′, și 10 octombrie, dimineața, evoluție banală la locul de muncă, posibile stări psihice speciale (epuizare, nervoasă, revenirea obsedantă la o temă de viață neimportantă, fuga de realitate). Din 10 octombrie, după ora 08:12′, mesaj de la un partener de afacere, de negociere sau chiar de la un dușman; citație, convocare la o întâlnire oficială.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE