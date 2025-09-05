Citește Horoscop săptămânal Săgetător. Previziuni pentru perioada 6 – 12 septembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Săgetător.

Horoscop săptămânal Săgetător – 6 – 12 septembrie 2025

În ziua de 6 septembrie, informații care alarmează sau enervează ori îi pun în dificultate pe nativi referitoare la relația lor cu niște cunoscuți ocazionali, vecini, parteneri de activități profesionale.

Între 6 septembrie, după ora 18:55′, și 8 septembrie seara, casa a IV-a a relațiilor de familie va fi străbătută de fiorul astral al Lunii Pline în Pești, din 7 septembrie, care se va asocia cu o eclipsă totală de Lună, ceea ce va intensifica efectele acestei ipostaze.

În relația nativilor cu rudele se pot petrece secvențe importante, care îi pot motiva să ia o decizie pe care au amânat-o, dar pe care acum o vor vedea ca singura soluție. Posibilă situație referitoare la modul de viață (locuință, reședință), care trebuie gestionată în funcție de rigorile unei severități administrative. Moment important pentru carieră și ambițiile profesionale.

Între 8 septembrie, după ora 21:37′ și 10 septembrie, relațiile sentimentale vor decurge într-un chip dezordonat, obositor, agitat, plin de nervozitate; cât îi privește pe prietenii Săgetătorilor, aceia pot încălca niște norme de politețe, niște principii de viață sau opiniile nativilor deranjându-i vizibil, iar dacă aceștia vor fi obosiți, plictisiți, enervați, suprasolicitați de alte aspecte de viață, vor riposta vehement, încercând să pună lucrurile la punct.

Între 10 septembrie, după ora 21:37′, și 12 septembrie, tranzitul Lunii prin casa a VI-a a sănătății ar putea induce stabilitate, calm, răbdare și îngăduință și o (relativă) hărnicie sau dedicare unei motivații profesionale. Cât privește casa a XII-a a bolilor lungi și cronice și a psihicului, lucrurile vor fi mai greu de controlat, pentru că acolo persistă stări de spirit influențate de trecut, de rememorarea unor secvențe antipatice, a unor supărări, a unor necazuri, de rumegarea unor secvențe de viață care nu le dau pace și de care nici nu se pot detașa cu înțelepciune.

