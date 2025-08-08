Citește Horoscop săptămânal Săgetător. Previziuni pentru perioada 9 – 15 august 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Săgetător.

Horoscop săptămânal Săgetător – 9 – 15 august 2025

Între 9 și 10 august dimineața, informații alarmante (alarmiste?), știri care pot destabiliza o impresie, o decizie sau o atitudine a nativilor; surprize pe fondul Lunii Pline în Vărsător, din 9 august. Posibile incidente mai puțin plăcute în timpul unei deplasări sau a unei călătorii.

Cei care desfășoară activități de pregătire pentru a-și continua sau perfecționa studiile, în țară sau în străinătate, pot contacta instituții de prim rang sau persoane importante prin funcție și statutul lor în domeniul respectiv, în vederea susținerii sau a acceptării lor într-un anume context pentru care au nevoie de derogări, aprobări, facilități.

Între 10 august, după ora 9:50′, și 12 august la prânz, echilibru și normalitate în relațiile de familie sau în viața de fiecare zi. Între 12 august, după ora 13:33′, și 14 august după-amiaza, trăiri intense, dar nu toate armonice.

În universul emoțional pot apărea factori de stres, evenimente care perturbă bunul mers al unei relații sentimentale, griji și/sau nemulțumiri ale părinților provocate de copiii lor. Chiar și în relațiile de prietenie pot interveni factori ca lipsa de răbdare, graba în evaluarea unei situații care pot conduce la reacții disproporționate sau nejustificate de ambele părți.

Recomandări Eroul de război înmormântat anonim în aceeași zi cu Ion Iliescu. Fragmente din viața lui Ilie Popa, veteranul care a trăit 106 ani

Pe 12 august, Mercur va reveni la mersul direct și, până pe 2 septembrie, va funcționa în sectorul studiilor înalte și al pregătirii profesionale superioare, accentuând mândria și orgoliul, ambiția și vanitatea de a activa (învăța) într-un loc de prestigiu, de a colabora sau de a studia cu persoane importante (modele în profesie, celebrități), ceea ce va explica acceptarea sau respingerea unor oferte sau alegeri; deciziile lor vor fi marcate de un motiv surprinzător pentru cei din jur, dar cu temei pentru Săgetător. Între 14 august, după ora 16:22′, și 15 august, activități curente desfășurate cu conștiința datoriei, dar fără mare entuziasm.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE