Citește Horoscop săptămânal Scorpion. Previziuni pentru perioada 15 – 21 august 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Scorpion.

Horoscop săptămânal Scorpion – 15 – 21 august 2026

Pe 15 august, relațiile de prietenie vor funcționa corect, insuflându-le nativilor un binevenit spirit de cooperare. Între 15 august după-amiaza, după ora 0:46, și miezul nopții de 18 august, universul interior al Scorpionilor nu va reacționa prea intens la provocările vieții profesionale de zi cu zi sau la blocajele de la locul de muncă.

Între 18 august, după ora 0:46′, și dimineața zilei de 20 august, Scorpionii vor manifesta la cote înalte calitățile specifice zodiei: intuiție, subtilitate, răbdare, strategie, profunzime a gândirii.

Cvadratura dintre Neptun și Marte, din 17 și 18 august, va crea divergențe ideologice, de viziune, de competență sau de abordare a problemelor profesionale, bazate pe constrângere ori pe impunere autoritară. Între 20 august, după ora 11:30′, și 21 august, discuție cu tentă juridică pe teme salariale sau contractuale în care nativii, deși vor formula pretenții justificate, se vor lovi de indiferența sau de opoziția fără argumente a angajatorului.

Pe 21 august, planeta Venus va face opoziție cu Saturn, pe direcția Balanță/Berbec, la 14° (ultima dată, un aspect similar s-a petrecut pe 29/30 octombrie 1996), care indică încheierea unei perioade de probleme de muncă sau a unui statut profesional după o lungă perioadă de așteptare a unei rezolvări favorabile sau a schimbării registrului angajat/angajator. Aspectul îi privește pe cei maturi, care s-au născut între martie 1967 și aprilie 1969, în cazul cărora se pune problema unei pensionări apropiate, forțate sau anticipate, sau pe cei născuți în toamna anului 1996.

Relația armonică Pluton sextil Neptun va funcționa între 18 august și 28 septembrie și va permite eliminarea factorilor care au condus la o modificare a stării de spirit (stres, epuizare, efort mental sau fizic); unii și-ar putea limita timpul dedicat activității profesionale pentru a se ocupa de un membru al familiei.

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