Citește Horoscop săptămânal Scorpion. Previziuni pentru perioada 16 – 22 august 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Scorpion.

Horoscop săptămânal Scorpion – 16 – 22 august 2025

În ziua de 16 august, întârzieri, blocaje sau opoziții discrete la tentativele de soluționare a unei chestiuni parteneriale fie ca relație deteriorată, ca asociere în criză, fie ca un conflict sau un proces în derulare ori ca o chestiune contractuală ce trebuie revizuită în mod onest.

Între 16 august, după ora 19:01′, și seara zilei de 18 august, nedumeriri cu privire la niște mecanisme financiar-bancare sau la noile prevederi legislative care nu pot fi puse în practică sau care nasc probleme colaterale. Motive de uimire, de analiză, dar și bun prilej de a consulta specialiștii în domeniu.

Între 18 august, după ora 22:05′, și începutul zilei de 21 august, context favorabil inițiativelor și deciziilor privitoare la continuarea studiilor; unii nativi vor avea posibilitatea să fie admiși în instituții de prestigiu în care se pot perfecționa ori pot evolua într-un mediu stimulativ și generos, care să le recunoască meritele și să le dea posibilitatea să se afirme.

În alt plan existențial, același context astral poate „dezlega apele” în cazul celor care doresc să se stabilească în afara granițelor țării și care au întâmpinat până acum piedici și condiții greu de onorat. Acum, ei se vor putea bucura de un tratament corect sau chiar de sprijin prin conlucrarea mai multor factori oficiali în vederea rezolvării „cazului” lor.

Între 21 august, după ora 2:05′, și 22 august, Scorpionii vor avea șansa de a urca treptele unei ierarhii profesionale, de a se face remarcați, de a dobândi o victorie morală sau profesională în mediul în care activează sau de a se prezenta exemplar într-o competiție (concurs, festival, recital, spectacol). Pe 22 august, Soarele va intra în zodia Fecioarei și, până pe 22 septembrie, va tranzita sectorul prieteniei, postură care le va permite „așezarea” pe principii sănătoase și echilibrate a unei relații tulburate în ultima vreme de evenimente neplăcute.

