Citește Horoscop săptămânal Scorpion. Previziuni pentru perioada 4 – 10 octombrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Scorpion.

Horoscop săptămânal Scorpion – 4 – 10 octombrie 2025

Între 4 și 6 octombrie, univers afectiv instabil, oscilând între dorința „de a pune piciorul în prag” și nevoia de a amâna o abordare mai delicată. Totuși, deziluzia sau stresul afectiv vor evolua spre un moment mai acut (10/11 octombrie).

Între 6 octombrie, după ora 07:08′, și 8 octombrie, cele două case ale sănătății vor fi puse la încercare de forța Lunii Pline în Berbec, din 7 octombrie, care va interesa, în mod special, casa sănătății curente și a bolilor scurte, trecătoare; această ultimă precizare, ne trimite cu gândul la aspectul de criză pe care îl poate îmbrăca un rău organic, sectorul vizat fiind cel legat de zona anatomică a capului și a funcțiilor organice localizate la acest nivel.

Enervarea, conflictele intense, munca în asalt, eforturile fizice exagerate, asumarea unor riscuri, fie și numai în plan profesional, care creează stări de tensiune și încordare, vor fi ipostazele pe care aceste influxuri astrale le vor amplifica. La locul de muncă, relațiile nativilor vor fi complicate, nemulțumitoare dar trecătoare iar soluțiile deși există dar nu li se par interesante Scorpionilor care își doresc ceva mai rapid și mai spectaculos ca statut (poate o revanșă).

Pe 6 octombrie, Mercur va intra în zodia Scorpionului și, pe 12 decembrie, va solicita sectorul casei I a personalității. Acest tranzit periculos și plin de ascunzișuri le poate oferi șansa de a gândi subtil, de a avea intuiții și presimțiri care vor funcționa ca un avertisment.

Între 8 octombrie, după ora 08:13′, și 10 octombrie, dimineața, relațiile parteneriale ar putea fi deteriorate sau complicate fie de „ieșirile” excesive ale nativilor care „vor turna gaz peste foc”, fie de cele gândite strategic pentru a testa reacțiile adversarului. Din 10 octombrie, după ora 08:12′, context astral mai puțin expresiv pentru chestiunile ce privesc sumele mari de bani sau un regim patrimonial (avere).

