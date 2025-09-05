Citește Horoscop săptămânal Scorpion. Previziuni pentru perioada 6 – 12 septembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Scorpion.

Horoscop săptămânal Scorpion – 6 – 12 septembrie 2025

În ziua de 6 septembrie, relațiile de familie vor evolua fără surprize și noutăți; în unele cazuri, în funcție și de horoscopul personal, ar putea fi vorba de contradicții sau de disonanțe, mai ales dacă nativii, plictisiți de reeditarea acelorași subiecte „insolubile în apă și în alcool”, vor reacționa pătimaș, transformând un motiv modest de discuție într-o „temă de viață”.

Între 6 septembrie, după ora 18:55′, și 8 septembrie seara, relațiile personale de prietenie, de simpatie, de afecțiune sau între părinți și copiii lor vor fi influențate de Luna Plină în Pești, din ziua de 7 septembrie, asociată cu o eclipsă totală de Lună, conjuncturi astrale a căror influență se va răsfrânge, în mod direct, asupra casei a V-a a emoțiilor, a sentimentelor și a creativității.

Scorpionii vor trăi intens această etapă și, în funcție de vârstă și de plasament uman, vor fi motivați să mediteze asupra unor relații afective; alteori, vor fi împinși de acest flux astral să dea glas convingerilor și aspirațiilor lor într-o manieră creativă; pentru artiști și creatori, acesta va fi un moment-cheie în evoluția lor ulterioară, pentru că se vor produce alchimii secrete care îi vor motiva să-și dorească să exprime anumite idei și convingeri.

Un efect vor avea cele două evenimente astrale și asupra casei a XI-a a relațiilor de prietenie, unde spiritul critic și abordarea rigidă a unor principii s-ar putea reflecta în atitudinea nativilor față niște apropiați.

Între 8 septembrie, după ora 21:37′, și sfârșitul zilei de 10 septembrie, solicitări și stres la locul de muncă; ecoul agitației de peste zi va fi resimțit și în timpul liber (după-amiaza, seara sau noaptea). Între 10 septembrie, după ora 23:04′, și 12 septembrie, întâlniri neproductive, discuții stingherite de anumite prejudecăți sau atitudini ostile pe care una sau ambele părți implicate într-un dialog vor încerca să le mascheze.

