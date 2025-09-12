Citește Horoscop săptămânal Taur. Previziuni pentru perioada 13 – 19 septembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Taur.

Horoscop săptămânal Taur – 13 – 19 septembrie 2025

Între 13 și 15 septembrie, discuții pe teme salariale, informații care introduc nedumeriri și îndoieli cu privire la evoluția regimului financiar care se vor accentua pe 19 septembrie, când planeta Mercur va face un Trigon Regal pe semne de Aer, cu Pluton și Uranus, și va contura o situație în permanentă schimbare, o instabilitate derutantă, care va impune prudență și așteptarea stabilizării situației profesionale.

Între 15 septembrie, după ora 3:30′, și dimineața zilei de 17 septembrie, unele persoane ar putea fi puse în situația să aprofundeze un capitol necesar vieții lor profesionale, fie să abordeze un nou capitol de viață prin studii desfășurate în mod organizat în cadrul unor instituții.

Mai e de luat în calcul ipoteza de a se purta un dialog partenerial pe fondul unor informații neadevărate sau manipulate pentru a-l pune pe un nativ într-o situație delicată ca să-l facă să cedeze la o presiune morală sau la o constrângere socială.

Între 17 septembrie, după ora 8:20′, și 19 septembrie după-amiază, unii dintre cei născuți în zodia Taurului pot juca un rol important în viața de familie prin asumarea unor misiuni dificile. În ziua de 18 septembrie, Mercur va intra în zodia Balanței și, până pe 6 octombrie, va tranzita casa a VI-a a muncii și a sănătății și, în numai douăzeci și patru de ore, va face o conjuncție cu Soarele, opoziții cu Saturn și Neptun (în zodii diferite) și un Trigon Regal alături de Uranus și Pluton, preluând influențele acestor planete lente, grele, încete și de destin și risipindu-le în sectoarele tranzitate: bani, muncă și carieră.

Din 19 septembrie, după ora 15:23′, nevoie de stabilitate afectivă și de abordare matură, serioasă și lucidă. Din 19 septembrie, planeta Venus va intra în zodia Fecioarei și, până pe 13 octombrie, va traversa casa a V-a a relațiilor afective, introducând ordinea și normalitatea la nivelul trăirilor interioare.

