Citește Horoscop săptămânal Taur. Previziuni pentru perioada 16 – 22 august 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Taur.

Horoscop săptămânal Taur – 16 – 22 august 2025

În ziua de 16 august, echilibru interior, dorință de calm, reacții supravegheate, stăpânire de sine, efort de a împăca „contrariile” ce apar în viața de fiecare zi în relațiile cu familia din care provin și care le pun răbdarea la încercare cu tot felul de idei, inițiative sau afirmații și observații sau, de la caz la caz, în relațiile parteneriale ori în activitatea socioprofesională.

Între 16 august, după ora 19:01′, și seara zilei de 18 august, întâmplări sau informații care îi vor pune pe gânduri pe nativi cu privire la o chestiune financiară care nu va mai putea fi rezolvată cu mijloacele de până acum și care îi va obliga să ia decizii în consecință.

Motive de meditație pe o temă bănească referitoare la serviciul unde cei născuți în zodia Taurului își desfășoară munca salarizată sau la activitățile alternative (colaborări) al căror regim se schimbă ori chiar va dispărea ca posibilitate de a obține un venit suplimentar.

Între 18 august, după ora 22:05′, și începutul zilei de 21 august, context astral armonios pentru dialogurile și prezențele publice (oficiale) ale nativilor în cadrul cărora aceștia pot susține intervenții, alocuțiuni, discursuri, interviuri, conferințe sau își pot prezenta un proiect în fața unei asistențe de specialitate; șansa de a afla multe lucruri noi în domeniul în care studiază. Deplasări profitabile prin experiența de viață oferită.

Între 21 august, după ora 2:05′, și 22 august nu este exclus ca unele discuții cu un membru de familie să se poarte pe ton ridicat sau atât de răspicat, încât nici nu-și vor da seama că participă la un veritabil conflict verbal. La sfârșitul zilei de 22 august (23:34′, ora de vară), Soarele va intra în zodia Fecioarei și, până pe 22 septembrie, va tempera spiritele în zona afectivă și emoțională, introducând o necesară și poate logică măsură ori chiar spirit critic față de unele secvențe de viață trăite.

