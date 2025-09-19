Citește Horoscop săptămânal Taur. Previziuni pentru perioada 20 – 26 septembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Taur.

Horoscop săptămânal Taur – 20 – 26 septembrie 2025

Între 20 și 22 septembrie, Taurii vor resimți o „neregulă” în viața lor afectivă: discrepanțe în comunicare, stări de spirit complicate, momente de stres, indiferență și vor simți nevoia de a înțelege corect despre ce este vorba și care este natura relației înseși.

Din această perspectivă, Lună Nouă în Fecioară, din seara zilei de 21 septembrie, care se va produce, pentru a doua oară, în același semn zodiacal, asociată cu o Eclipsă parțială de Soare, ar putea aduce nu doar lămurirea dorită ci chiar o dezvăluire sau imaginea clară asupra acestor tulburări afective încât peisajul lor interior se va lumina cu adevărat.

Între 22 septembrie, după ora 00:41′, și 24 septembrie, la prânz, relațiile de muncă se vor desfășura într-un fel nou, grație intrării Soarelui, în ziua de 22 septembrie, în zodia Balanței; acesta va aduce energie, implicare, dedicare, atitudine demnă și principială în discuțiile pe teme specifice (atribuții, contracte, condiții de desfășurare a activității); în cazul unor conflicte sau nemulțumiri mai vechi, e de așteptat ca, până pe 23 octombrie, acestea să se rezolve amiabil.

Stare de neliniște sau de agitație nervoasă pe 22/23 septembrie, pe fondul unui Trigon regal între Uranus/ Soare/Pluton. Între 24 septembrie, după ora 12:01′, și 26 septembrie, relațiile parteneriale se vor complica pe fondul intrării, în ziua de 22 septembrie, a planetei Marte în zodia Scorpionului care, până pe 4 noiembrie, va acutiza nemulțumirile, va înăspri reacțiile, va radicaliza atitudinile și le va da unora sugestia unor soluții mai puțin corecte sau demne de a fi puse în aplicare într-o dispută (negociere, proces) între părțile implicate.

E nevoie de multă prudență, de atenție la provocări, la capcane sau păcăleli și să împiedice ascunderea unor fapte ori probe care ar putea lămuri lucrurile. Nativii vor trebui să-și asculte intuiția. Risc de deteriorare a unor relații.

