Horoscop săptămânal Taur – 21 – 27 februarie 2026

Între 21 și începutul zilei de 22 februarie, stare de iritare, tendința spre insomnie sau spre desfășurarea unor activități la orele la care nativii ar trebui să doarmă, pentru că nu se pot liniști și atunci simt nevoia să „se obosească” cu alte preocupări.

Peste zi, chef de ceartă reprimat în măsura în care nativii nu vor fi provocați. Între 22 februarie, după ora 1:31′, și zorii zilei de 24 februarie, Luna va tranzita casa I a personalității și va instaura un climat interior mai temperat, binevenit pe fondul ultimelor zile de stres. Atenție totuși în prima parte a zilei de 24 februarie, când o cvadratură la grad perfect între Marte și Uranus i-ar provoca pe cei născuți în zodia Taurului, aflați la o vârstă matură și care dețin funcții sau responsabilități speciale.

Între 24 februarie, după ora 4:29′, și dimineața zilei de 26 februarie, informații care îi pot destabiliza pe nativi, doar că aceștia vor trebui să le verifice pe toate, pentru că unele ar putea fi pure speculații.

Între 26 februarie, după ora 7:11′, și 27 februarie, una sau mai multe întâlniri în cadrul cărora Taurii se vor consulta cu niște prieteni. Până la un punct, atitudinea ambelor părți pare sau chiar va fi onestă, doar că unele elemente de ordin afectiv (emoții, amintiri, interese personale, necazuri) cu care Taurii se vor confrunta pot vicia sau modifica această premisă.

În ziua de 27 februarie, Mercur va intra în mișcare aparent retrogradă și, până pe 21 martie, va introduce elemente importante sau interesante de nuanțare a unor opinii sau le va insufla nativilor dorința de a revizui unele impresii și atitudini pe fondul cărora, la un moment dat, au făcut un angajament (promisiune) și pe care, în lumina unor informații sau a unor evidențe, vor să le corecteze cât mai au timp sau înainte ca revenirea planetei Jupiter la mersul direct să producă efecte specifice modului ei de acțiune.

