Citește Horoscop săptămânal Taur. Previziuni pentru perioada 27 septembrie – 3 octombrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Taur.

Horoscop săptămânal Taur – 27 septembrie – 3 octombrie 2025

Între 27 și 29 septembrie la prânz, abordarea unor chestiuni financiare sau patrimoniale implicate sau nu în varii litigii și revendicări va ține la respectarea principiilor morale sau juridice.

Taurii vor dori să acționeze corect și nu vor recurge la artificii chiar dacă acceptarea unora dintre acestea ar lungi timpul de așteptare. Deocamdată, este vorba mai mult de conturarea unei atitudini sau de schițarea unei strategii. Între 29 septembrie, după ora 12:55′, și 1 octombrie seara, stare de spirit mai puțin expansivă. Entuziasmul celor născuți în zodia Taurului va fi limitat, pe fondul unei abordări lucide, precise, principiale a chestiunilor ce țin de afirmarea unor idei, de susținerea unor principii pe baza cărora și-au construit o scară de valori și au luat o serie de decizii.

Acum însă, mai mult decât în alte dăți, Taurii vor dori să elimine neîncrederea în planurile lor de viață și vor păstra ideile, convingerile și aspirațiile despre care știu că sunt așezate pe principii corecte și le vor permite o dezvoltare sigură, fără eșecuri sau șubreziri profesionale și asta nu le va insufla o stare de euforie.

Între 1 octombrie, după ora 22:52′, și 3 octombrie, viață socioprofesională plină de surprize, dinamică, cu oferte care nu-i vor încânta pe nativi, dar pe care aceștia nu le vor respinge, pentru că vor sesiza potențialul de dezvoltare al unei ipostaze de viață și activitate care să-i motiveze.

În ciuda efortului de a rămâne calmi și a trata echilibrat tensiunile și complicațiile de la locul de muncă, la sfârșitul săptămânii, acestea le pot destabiliza nativilor modul de a gândi și acționa, inducându-le nesiguranță, îndoială și stres. Atenție la disputele în plan partenerial. Nu lăsați nemulțumirile să evolueze la voia întâmplării. Împiedicați despărțirile, ruperea unui contract, încetarea unei colaborări, părăsirea unei asocieri, renunțarea la o afacere.

