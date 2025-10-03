Citește Horoscop săptămânal Taur. Previziuni pentru perioada 4 – 10 octombrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Taur.

Horoscop săptămânal Taur – 4 – 10 octombrie 2025

Între 4 octombrie și 6 octombrie, evoluție delicată a uneia sau mai multor relații de prietenie. Nativii ar putea fi dezamăgiți de felul în care evoluează dialogul cu o persoană apropiată, care face cooperarea dificilă și care ridică semne de întrebare cu privire la onorabilitatea acelora.

Între 6 octombrie, după ora 7:08′, și 8 octombrie, stare organică instabilă, cu frecvente fluctuații între echilibrul fiziologic și tulburările de moment care, în cea mai mare parte, vor fi provocate de influența intensă a Lunii Pline în Berbec, care se va produce pe 7 octombrie, în sectorul casei a XII-a, unde va răscoli aspectele uitate sau bine ascunse în ungherele sufletului, aducând în atenția nativilor lucruri uitate, dar care le vor sugera explicații și motivații utile pentru descifrarea unei secvențe de viață personală.

Pe 6 octombrie, Mercur va intra în zodia Scorpionului, pe care o va părăsi definitiv, pe 12 decembrie; în acest răstimp, de aproximativ două luni, marcat și de o retrogradare, planeta comunicării va solicita din plin sectorul relațiilor parteneriale, unde va spori riscul unor evoluții dizarmonice între nativi și partenerii lor de viață, colaboratorii și asociații sau cu persoanele ori instituțiile cu care se află în litigiu.

Risc de escaladare crescândă a conflictelor verbale; atenție la încercările de păcălire la care se vor deda anumite cunoștințe, chiar dacă, până acum, acelea au lăsat impresia unor persoane de încredere.

Între 8 octombrie, după ora 8:13′, și 10 octombrie dimineața, Taurii ar putea fi străbătuți de tot felul de gânduri cu privire la o relație partenerială pe care încep să o vadă „cu alți ochi” și care le provoacă un noian de observații critice. Din 10 octombrie, după ora 8:12′, informații mai puțin întemeiate cu privire la eventualele măsuri financiare care i-ar viza sau la modificările în instituția unde își desfășoară activitatea.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

