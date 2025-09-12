Citește Horoscop săptămânal Vărsător. Previziuni pentru perioada 13 – 19 septembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Vărsător.

Horoscop săptămânal Vărsător – 13 – 19 septembrie 2025

Între 13 și 15 septembrie, tulburări afective, stări de spirit destabilizate de vorbe și fapte care, în alte momente, ar fi fost ignorate sau luate în calcul pe măsura importanței lor, dar care acum vor fi amplificate de tulburările induse de Pluton, în tranzit prin Vărsător, care va face un trigon la grad perfect cu Uranus din casa a V-a a sentimentelor.

Între 15 septembrie, după ora 3:30′, și dimineața zilei de 17 septembrie, se mențin vechile teme legate de salarizare, condiții de muncă, statut profesional; controlate discret de Jupiter, acestea vor fi pentru cei mai mulți dintre Vărsători destul de ușor de depășit, dar firește că vor fi și nativi care „vor fi luați pe sus” de vârtejul reformelor de tot felul – economice, politice, sociale cu efect în plan profesional.

Între 17 septembrie, după ora 8:20′, și 19 septembrie după-amiază, răstimp în care unii ar putea obține un succes, când aproape că își luaseră gândul, de la o rezolvare fericită în plan partenerial.

Pe 18 septembrie, Mercur va intra în zodia Balanței și, până pe 6 octombrie, va tranzita sectorul educației și al deplasărilor pe termen scurt sau definitive în străinătate. Între 18 și 19 septembrie, Mercur va face o conjuncție cu Soarele, opoziții cu Saturn și Neptun și un Trigon Regal cu Pluton și Uranus, ceea ce îi va conferi o versatilitate greu de estimat din cauza rapidității cu care aceste aspecte se vor produce în sectoarele tranzitate: casa I a personalității, a V-a a sentimentelor și a IX-a a reprezentărilor superioare despre lume și viață.

Din 19 septembrie, după ora 15:23′, oportunități astrale care le vor permite nativilor să-și administreze un patrimoniu (averea) sau banii și bunurile cuvenite și revendicate prin varii acțiuni (cereri, procese, demersuri administrative) grație intervenției pozitive a planetei Venus, care va străbate acest sector între 19 septembrie și 13 octombrie.

