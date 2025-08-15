Citește Horoscop săptămânal Vărsător. Previziuni pentru perioada 16 – 22 august 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Vărsător.

Horoscop săptămânal Vărsător – 16 – 22 august 2025

În ziua de 16 august, nevoie de calm și izolare în spațiul protectiv al casei personale; nativii vor simți nevoia „să se regăsească pe sine” și, pentru asta, nu vor avea nevoie de o schimbare de decor, ci, dimpotrivă, de un mediu familiar, care să nu le pună probleme de adaptare, așa că cei din anturajul lor nu ar trebui să se mire dacă Vărsătorii le vor cere să fie „lăsați în pace”, adică singuri.

Între 16 august, după ora 19:01′, și seara zilei de 18 august, Vărsătorii vor fi mai deschiși dialogului, conversațiilor agreabile, destinderii și relaxării prin cultivarea unor momente care să le răsfețe simțurile (delectare).

Între 18 august, după ora 22:05′, și începutul zilei de 21 august va continua excepționalul patronaj astral din casa sănătății curente, care va permite ameliorarea unor simptome deranjante, reacția pozitivă a organismului la un tratament, soluțiile medicale adecvate, inspirate, cu efect terapeutic favorabil, vindecarea, recuperarea (mai) rapidă și starea generală de bine. Până pe 25 august ar mai putea funcționa vindecările reale, dar mai greu de explicat „științific”. Cele două planete pot influența, în chip util, viața și activitatea profesională curentă a nativilor care pot depăși un moment stresant la locul de muncă.

Între 21 august, după ora 2:05′, și 22 august, impact major al tranzitului acestui răstimp pentru relațiile parteneriale: nativii vor trebui să pună ordine într-o relație partenerială bazată pe un contract, pe o înțelegere, pe o asociere sau într-un conflict amplificat de nemulțumirile mai vechi care vor aprinde scânteia unei reacții bruște și intense de revoltă sau de contestare.

Pe 22 august, Soarele va intra în zodia Fecioarei și, până pe 22 septembrie, va patrona casa bunurilor materiale și a intereselor bănești majore, accentuând pragmatismul și capacitatea de a administra în mod profitabil un patrimoniu sau o sumă de bani.

