Citește Horoscop săptămânal Vărsător. Previziuni pentru perioada 17 – 23 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Vărsător.

Horoscop săptămânal Vărsător – 17 – 23 ianuarie 2026

Între 17 și începutul zilei de 19 ianuarie, ultima zvâcnire a unui context astral obositor și costisitor pentru organism, pentru sistemul osos, pentru psihic.

Un moment pe care unele persoane născute în această zodie l-ar putea trăi s-ar putea produce în preajma zilei de 18 ianuarie, când în casa a XII-a a sănătății se va produce Luna Nouă în Capricorn și pe care Vărsătorii o vor percepe ca un factor de stres mai pronunțat ca până acum dar trecător. Nu e de neglijat, totuși, forța opoziției dintre aceste planete și Jupiter din casa muncii, unde niște motivații ascunse se pot devoala sau epuiza.

În ziua de 17 ianuarie, planeta Venus va intra în zodia Vărsătorului și, până pe10 februarie, va constitui un moment de grație, ea plasându-se în acest nou tranzit în casa I a personalității celor despre care vorbim acum și care vor simți de-ndată adierea ei astrală binefăcătoare și protectoare prin tot felul de ipostaze de viață de mai mică sau mai mare importanță dar agreabile, pozitive, binevenite.

Între 19 ianuarie, după ora 00:18′, și dimineața zilei de 21 ianuarie, în casa I a personalității Vărsătorilor își vor face simțită prezența, din 20 ianuarie, Soarele, care, alături de Mercur, va intra în zodia Vărsătorului. Până pe 18 februarie, el va fi principalul lor susținător energetic, practic în acest răstimp producându-se o revigorare pentru următorul an. Între 21 ianuarie, după ora 08:50′, și după-amiaza zilei de 23 ianuarie, deocamdată, în casa banilor va fi liniște.

În ziua de 23 ianuarie, Marte va intra în zodia Vărsătorului și, până pe 2 martie, va crea tot felul de situații speciale care îl vor pune pe fiecare să se apere ori să-și susțină cauza; va fi nevoie de combativitate, poate chiar și de vehemență dar nu de excese sau reacții lipsite de logică. Din 23 ianuarie, după ora 15:26′, nativii se vor irita la auzul unor vești sau comentarii care li se par nejustificate.

