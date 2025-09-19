Citește Horoscop săptămânal Vărsător. Previziuni pentru perioada 20 – 26 septembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Vărsător.

Horoscop săptămânal Vărsător – 20 – 26 septembrie 2025

Între 20 și 22 septembrie, posibil eveniment legat de o chestiune financiară sau patrimonială în a cărei rezolvare intervin terțe persoane direct interesate sau instituții.

Faptul va fi posibil prin forța cu care se va răsfrânge influența astrală a Lunii Noi în Fecioară, din 21 septembrie, care, nu numai că va fi a doua în același semn zodiac, din acest an, dar va fi însoțită și de o Eclipsă de Soare. Partea bună în acest context, ce poate evolua atipic prin bruschețe și rapiditate, îl reprezintă prezența în această casă a VIII-a a Micului Protector și Benefic, Venus, care, va atenua ipostazele extreme, exagerate sau periculoase.

Între 22 septembrie, după ora 00:41′, și 24 septembrie, la prânz, casa a IX-a a comunicării, a instrucției superioare, a conștiinței și a opțiunilor majore pentru viață și profesie va fi armonioasă prin influența echilibrantă, temperată și subtilă a Lunii și prin intrarea Soarelui, în acest sector, începând cu 22 septembrie. Timp de o lună, Soarele va permite tuturor nativilor o evoluție frumoasă și o limpezire a ideilor înaintea unei decizii importante.

Posibil moment delicat, de blocaj, derută sau neînțelegere a direcției unui eveniment, pe 22/23 septembrie, pe fondul unei discuții sau al unor informații care le vor zdruncina Vărsătorilor niște principii, niște argumente sau o strategie. Atenție la ceea ce s-ar putea petrece în casa personalității, a relațiilor afective și în cea a ideilor superioare, între 22 – 23 septembrie.

Între 24 septembrie, după ora 12:01′, și 26 septembrie, sectorul carierei îi va solicita pe nativi care vor avea de gestionat un context complicat de vecinătatea Lunii cu Luna Neagră și, mai ales, de prezența planetei Marte, din 22 septembrie, în casa puterii și a carierei. Până pe 4 noiembrie, Vărsătorii vor trebui să fie prudenți, abili, discreți și atenți la intrigile care s-ar putea țese în detrimentul lor.

