Horoscop săptămânal Vărsător – 27 septembrie – 3 octombrie 2025

Între 27 și 29 septembrie la prânz, relațiile personale vor evolua inegal, când mai armonios, când mai zbuciumat, în funcție de starea de spirit a fiecăruia; subiectivism și superficialitate în abordarea chestiunilor care, dacă nu privesc interesul personal în mod direct, nu sunt abordate, ceea ce se va observa destul de repede și de ușor prin mimică, gesturi, tonul vocii, observații ironice pe post de glumă, afirmații pline de subtext(e), aluzii sau eschivări de la o temă inconvenabilă.

Între 29 septembrie, după ora 12:55′, și 1 octombrie seara, cele două case ale sănătății nu indică modificări alarmante ale funcțiilor organice, dar sugerează o anume oboseală interioară, plictiseală, un chef de viață scăzut, o indiferență față de provocările plăcute, însă costisitoare energetic: prea multă socializare, prea mult zgomot, prea multă agitație, prea mult protocol.

De la sfârșitul săptămânii, gândurile nativilor încep să se coloreze cu îngrijorare și stres în legătură cu regimul muncii sau al câștigurilor vehiculate pe fondul recentelor modificări legislative.

Între 1 octombrie, după ora 22:52′, și 3 octombrie, Luna va traversa zodia Vărsătorului și îi va influența pe acești nativi, făcându-i mai intuitivi, mai sensibili la ideile noi, la ipostazele viitorului în domeniile de interes pentru ei: meserie, viață, personală, activități practice alternative, hobbyuri sau zone ale învățării, perfecționării și dorinței de împlinire, de eliminare a trecutului sau a vechiului și de încorporare a premiselor moderne, de viitor.

Întreaga săptămână va funcționa trigonul între Pluton și Uranus, ceea ce ar putea imprima o tentă radicală, „revoluționară”, creatorilor care vor trăi crize de identitate artistică, nemairegăsindu-se în formulele practicate până acum, de unde și dorința de a experimenta, de a-și schimba stilul, tematica lucrărilor de artă sau modalitățile interpretative.

