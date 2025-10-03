Citește Horoscop săptămânal Vărsător. Previziuni pentru perioada 4 – 10 octombrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Vărsător.

Horoscop săptămânal Vărsător – 4 – 10 octombrie 2025

Între 4 și 6 octombrie, nesiguranță în propriile evaluări financiare; din prudență, Vărsătorii amână să ia o decizie definitivă în așteptarea unor argumente în plus sau comentarii pertinente ale unor specialiști în domeniul financiar, fiscal, bancar, juridic.

Între 6 octombrie, după ora 07:08′, și 8 octombrie, cele două ale comunicări sunt tulburate de Luna Plină în Berbec, din 7 octombrie, care poate să-i facă pe unii nativi intempestivi, nemulțumiți și revendicativi în relația lor cu o instituție a statului sau cu o persoană cu care se întretaie pe un segment de colaborare sau de dialog de scurtă durată; deplasări cu peripeții; uneori, mai ales la nivelul instituțiilor de învățământ, indiferent de specific, se pot produce schimbări „peste noapte” care să nu le convină elevilor, studenților sau celor înscriși la o formă organizată de predare a unei materii și care pot protesta sau chiar pot renunța să mai frecventeze acele cursuri.

Pe 6 octombrie, Mercur va intra în zodia Scorpionului pe care o va părăsi, definitiv, pe 12 decembrie, răstimp în care planeta comunicării va solicita sectorul carierei, viața socială, funcțiile și răspunderile profesionale și nu va alcătui o combinație ușor de gestionat pentru că influențele lui astrale, alături de cele ale planetei Marte și ale Lunii Negre (doi malefici), nu au cum să fie favorabile progresului, succesului, afirmării sau notorietății lor.

De aceea, de acum încolo, niște săptămâni, Vărsătorii e bine să nu mai recurgă la „figuri de stil” verbale sau la un comportament îndrăzneț pentru că vor fi supuși unor critici și avertismente.

Între 8 octombrie, după ora 08:13′, și 10 octombrie, dimineața, relații banale cu familia din care provin; e de văzut ce spune și harta nașterii în funcție de oră. Din 10 octombrie, după ora 08:12′, disponibilitate spre comunicare, râs, dans, vizite, distracție, plimbări, călătorii, excursii.

