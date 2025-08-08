Citește Horoscop săptămânal Vărsător. Previziuni pentru perioada 9 – 15 august 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Vărsător.

Horoscop săptămânal Vărsător – 9 – 15 august 2025

Între 9 și 10 august dimineața, Luna va tranzita casa I a personalității și, pe 9 august, se va afla în ipostaza de Lună Plină în Vărsător, moment de apogeu și de împlinire într-o direcție de viață.

Pentru unii, acest eveniment se poate asocia cu un succes, pentru alții, el poate reprezenta un moment esențial care, dacă va fi înțeles și onorat în conformitate cu direcțiile lor de viață, le va oferi șansa de a urma un drum în conformitate cu scopul lor existențial.

În alt plan, contextul va pune într-o ecuație nouă una sau mai multe relații parteneriale care vor trebui să se alinieze unor comandamente: direcții ale prezentului, urgențe, salturi existențiale pentru care vechile cadre ale unei înțelegeri (asocieri, contracte, colaborări) vor deveni o frână, și nu un factor de evoluție. Între 10 august, după ora 9:50′, și 12 august la prânz, evoluție normală, fără surprize, a chestiunilor bănești; cel puțin „pe hârtie”!

Între 12 august, după ora 13:33′, și 14 august după-amiaza, atmosferă conflictuală, deloc rezonabilă în sectorul comunicării. Nici Vărsătorii nu vor fi în cea mai bună formă, dar nici situațiile cu care se vor confrunta nu vor fi simple ori lesne de ignorat; provocările se vor produce la tot pasul; nemulțumiri, controverse, apostrofări între nativi și vecini, cunoscuți ocazionali sau chiar necunoscuți (persoane cu care se intersectează în trafic, într-un mijloc de transport, la o întrunire, la o ședință).

Pe 12 august, Mercur va reveni la mersul direct și, până pe 2 septembrie, va influența direct și nu tocmai comod sectorul relațiilor parteneriale, unde va aprinde și va menține o atitudine combativă, intransigentă sau, de la caz la caz, arogantă. Între 14 august, după ora 16:22′, și 15 august va funcționa un Pătrat mistic pe semnele Fixe care ar putea crea „deranj” în mai multe sectoare: personal, partenerial, familial sau socioprofesional.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

