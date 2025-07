Invenția care poate schimba regulile în transplanturi

La început a fost o picătură de bilă. Apoi, speranța. Așa își amintește profesorul Constantin Coussios momentul în care și-a dat seama că ideea lui funcționează.

„Era incredibil. Ficatul era complet deconectat de la creier, sistem nervos, vase. Și totuși, își făcea treaba. Pur și simplu știa ce are de făcut”, a spus el.

În fața lui, un ficat aparent „mort”, dar care începea să producă bilă, semn că este viu. Acel moment a confirmat că există o cale mai bună de a păstra organele pentru transplant.

România, între nevoie și speranță

Criza de organe afectează grav întreaga lume. În fiecare zi, în Europa, 18 oameni mor așteptând un transplant. În România, sute de pacienți sunt pe liste de așteptare pentru un ficat, un rinichi sau o inimă. Și deseori, organe viabile sunt aruncate din cauză că nu pot fi păstrate suficient de mult sau pentru că medicii nu pot evalua calitatea lor.

În România, transplanturile sunt încă departe de nivelul european. În 2023, s-au realizat doar 325 de transplanturi, dintre care 94 hepatice. Iar în 2024, până la jumătatea anului, numărul a fost chiar mai mic.

Potrivit unui raport, la Institutul Fundeni, unul dintre centrele de excelență, s-au efectuat în 2024:

Recomandări Ce ar însemna ca România să fie retrogradată la „junk”. Viața cetățenilor ar deveni un calvar: salarii stagnante sau venituri pierdute complet

50 de transplanturi renale

46 de transplanturi hepatice

175 de transplanturi medulare doar în 10 luni (FormareMedicală)

Potrivit Ziarul Financiar, în ultimii 25 de ani, au fost realizate peste 1.300 de transplanturi hepatice în România.

În iunie 2025, la Iași, o femeie de 46 de ani și-a donat jumătate din ficat surorii sale, iar în luna aprilie un bărbat non-cirotic de 46 de ani, care risca în orice moment o infecție generalizată (septicemie) ce îi punea viața în pericol, a primit 65% din ficatul soției, de aceeași vârstă cu el, în urma unui transplant hepatic realizat la Spitalul Clinic Fundeni din București. Dar astfel de gesturi sunt rare și insuficiente pentru a acoperi nevoia reală.

Ce poate însemna această invenție

Un dispozitiv precum cel creat de Coussios ar putea avea un impact uriaș. Dacă ne raportăm la România, beneficiile ar fi uriașe:

ar putea crește rata de utilizare a organelor care azi sunt respinse

ar putea fi prelungit timpul de conservare, permițând mai multe transplanturi interregionale

s-ar reduce considerabil riscul de eșec prin evaluarea în timp real a organului.

Într-un sistem medical care se luptă cu lipsa donatorilor și cu logistică limitată, acest tip de tehnologie ar putea face diferența dintre viață și moarte pentru sute de pacienți anual.

Recomandări Val masiv de rachete și drone lansat de Rusia asupra orașelor ucrainene îndepărtate de front. Polonia a trimis avioane de luptă la graniță

Cum funcționează aparatul care „păcălește moartea”

Până acum, organele erau păstrate la rece, ca alimentele în frigider, pentru a încetini degradarea. Dar în interiorul corpului uman, ele funcționează perfect la 37°C, nu la rece. Așa a apărut ideea: dacă le-am păstra calde și le-am convinge că încă sunt în corp?

Profesorul Coussios, directorul Oxford Institute of Biomedical Engineering, a pus această idee în practică. Împreună cu echipa sa, a creat un aparat portabil care imită mediul din interiorul corpului uman. Iată cum funcționează:

organul este așezat într-un „leagăn” care reproduce poziția din abdomen

o pompă imită bătăile inimii

un oxigenator funcționează ca un plămân artificial

un rezervor menține presiunea și volumul sângelui exact ca în corp.

Aceste condiții păstrează organul „viu”, cu sângele curgând prin el, până în momentul transplantului.

Un aparat care salvează vieți și evită risipa

Tehnologia nu doar prelungește timpul în care un organ poate fi transplantat. Ea oferă medicilor informații în timp real despre cât de viabil este organul.

„Dacă ficatul produce bilă în fața ta, știi că funcționează. Nu mai ești nevoit să-ți dai cu presupusul”, spune Coussios.

Recomandări Florin Poenaru, antropolog: „Bolojan administrează sărăcia cu mână de fier, sub pretextul eficienței. Reduce, taie, optimizează, dar fără să atingă privilegiile structurale”

Multe organe sunt respinse doar pentru că vin de la persoane în vârstă.

„În general, nimeni nu vrea să transplanteze un ficat de la cineva de 86 de ani. Dar noi nu avem, în realitate, o metodă de a evalua cât de bun e acel organ”, a explicat profesorul.

Cu acest aparat, medicii au putut demonstra că 70% dintre ficații care erau aruncați în spitalele britanice pot fi transplantați în siguranță.

De la ficat la rinichi și chiar mai mult

După succesul cu ficatul, echipa a început să adapteze tehnologia și pentru rinichi, care sunt mai greu de păstrat, din cauza producerii continue de urină. Cu toate acestea, rezultatele sunt promițătoare, iar sistemul ar putea fi extins și la alte organe.

Tehnologia prezentată nu este doar o inovație medicală. Este o revoluție umană, pentru că oferă o a doua șansă. Poate că în curând, aparatul care păstrează organele „vii” în afara corpului va fi standard în spitale din toată lumea, inclusiv în România.

Premiul suprem în inginerie: „Este strălucire medicală și magie inginerească”

În iulie 2025, echipa a fost recompensată cu MacRobert Award, cel mai prestigios premiu al Royal Academy of Engineering. Juriul a fost impresionat nu doar de eficiența sistemului, ci și de eleganța tehnologică a soluției:

„Este incredibil. O soluție complet portabilă, complet automatizată. În spatele simplității este o știință serioasă: inteligență artificială, dinamica fluidelor, analiză de gaze. Este strălucire medicală, alimentată de magie inginerească”, a spus Loubna Bouarfa, membră a juriului.

Cine este profesorul Constantin Coussios

Profesorul Constantin Coussios este directorul Institutului de Inginerie Biomedicală de la Universitatea Oxford, unde ocupă primul post statutar de bioinginerie. A studiat la University of Cambridge și a făcut cercetări postdoctorale în SUA, înainte să se alăture Oxford în 2004.

Professor Constantin Coussios, Director of Oxford's Institute of Biomedical Engineering, elected as Fellow of prestigious Academy of Medical Sciences, recognising his exceptional achievements and pioneering work in biomedical engineering. Read more➡ https://t.co/D8ndWxxpDr pic.twitter.com/SS3qHckwle — Engineering Science, Oxford (@oxengsci) May 29, 2024

El este cofondator al mai multor companii inovatoare în domeniul medical, printre care OrganOx, firma care a comercializat dispozitivul de conservare normotermică a ficatului. În 2022, a fost numit Officer of the British Empire (OBE) pentru contribuțiile sale la bioinginerie.

Tehnologia dezvoltată de echipa de la Oxford ar putea transforma radical transplanturile de organe. Organe care până acum erau considerate „nefolosibile” pot fi testate, păstrate mai mult timp și salvate.

„Pentru unii pacienți, asta a însemnat diferența dintre viață și moarte”, a spus unul dintre membrii echipei.

Te-ai gândit vreodată că un aparat ar putea decide dacă mai trăiești sau nu? Viitorul transplanturilor tocmai s-a schimbat.