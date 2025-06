A spus „nu” unui proiect mare pentru a fi aproape de familie

Kenan İmirzalıoğlu a fost ofertat pentru un rol principal într-un serial de acțiune cu buget mare, care urma să se filmeze în străinătate. Actorul ar fi refuzat politicos, explicând că vrea să petreacă mai mult timp cu familia, mai ales cu fiica sa mică, născută în 2020.

„În acest moment, vreau să fiu alături de copilul meu. Nu vreau să ratez momentele importante din viața ei”, ar fi spus Kenan, potrivit surselor apropiate.

Este un gest rar în lumea showbizului, unde celebritățile sunt adesea nevoite să aleagă între carieră și familie. Dar pentru Kenan, echilibrul personal pare mai important decât gloria profesională.

De la matematică și modă, la actorie de top

Kenan İmirzalıoğlu s-a născut în satul Üçem, din districtul Bala, Ankara. A crescut într-o familie modestă de origine turkmenă și a studiat matematica la Universitatea Tehnică Yıldız din Istanbul. Însă viața i-a oferit o altă cale. În 1997, a câștigat titlul de „Best Model of Turkey” și, la scurt timp, a devenit „Best Model of the World”, fiind primul turc care a obținut această performanță. Faima din modă l-a propulsat direct în lumea actoriei, unde s-a remarcat din primul moment.

A debutat în 1998 în serialul Deli Yürek, dar celebritatea internațională a venit cu rolul Ezell din serialul cu același nume. Serialul a fost vândut în peste 80 de țări și a devenit un adevărat fenomen.

Mehmed, rolul care i-a adus cele mai multe aplauze

Unul dintre cele mai aclamate roluri ale sale este cel al sultanului Mehmed Cuceritorul în serialul Mehmed. A interpretat cu profunzime și rafinament o figură istorică complexă, iar criticii l-au lăudat pentru „intensitatea emoțională” cu care a dat viață personajului.

Pentru acest rol, dar și pentru cele din Ezel și Karadayı, Kenan a primit unele dintre cele mai importante premii ale industriei turcești, printre care Altın Kelebek (Fluturele de Aur) pentru cel mai bun actor și premiul Sadri Alışık.

Starul din Ezel și Mehmed, un om care pune suflet în tot ce face

Într-un interviu acordat presei turce, Kenan a spus ceva ce arată cât de mult respect are pentru meseria lui:

„Actoria este pentru mine o formă de înțelegere a oamenilor. Când interpretez un personaj, încerc să-i înțeleg emoțiile, fricile, iubirile. Nu este vorba doar despre a spune replici, ci despre a simți viața acelui om în pielea ta”.

Cu o carieră de peste două decenii, zeci de roluri memorabile și milioane de fani, Kenan İmirzalıoğlu nu este doar un actor, ci un simbol al culturii turcești, un artist care a reușit să rămână autentic, în ciuda celebrității uriașe. Și, poate cel mai important, este un om care pune suflet în tot ceea ce face, atât pe scenă, cât și în viața personală.