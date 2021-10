Omofonele mai sau m-ai se pronunță la fel, dar se scriu diferit, în funcție de context. Vezi când și cum le folosim corect. Când și cum se scrie mai sau m-ai:

Mai sau m-ai – când și cum se scrie corect

Ambele forme sunt corecte, însă acestea se folosesc în situații și cu înțelesuri diferite.

Când se scrie mai

Se scrie mai legat când este un adverb ce servește la formarea gradului comparativ: mai bun. Sau când este folosit la formarea gradului superlativ: cel mai bun.

Atunci când atenuează ideea exprimată de cuvântul determinat și poate fi înlocuit cu în parte, puțin, oarecum, într-o oarecare măsură, întrucâtva: copii și mai cuminți, și mai obraznici. Ploaia mai încetase puțin.

Atunci când exprimă ideea de aproximație: aproape; aproximativ; cam.

Mai se scrie legat și atunci când este vorba despre a cincea lună a anului sau despre substantivul mai, care înseamnă ciocan sau măciucă.

Exemple când se scrie mai

Merele acestea sunt cele mai bune

Mai bine spui ce ai de spus, decât să taci

E mai ușor după ce exersezi

Mai încoace

Mai încolo

Mai picură puțin

Nu mai plec nicăieri

Mai aproape sau mai departe, tot va trebui să mergem

Nu mai încape vorbă că am dreptate în această privință

Când se scrie m-ai

M-ai, cu cratimă, se scrie atunci când este vorba de o structură alcătuită din pronume plus verb auxiliar, rostite într-o singură silabă.

Exmeple când se scrie m-ai

M-ai înnebunit cu această cerere

M-ai putea ajuta să fac acest lucru?

Tu m-ai întâlnit întâmplător, dar mă bucur pentru asta.

Oare m-ai putea susține cu acest proiect?

Când se folosește cratima

Cratima este semnul ortografic care are cele mai multe funcții din limba română. Are caracter permanent (exemple: s-a dus, ți-l dă, du-o, las-o, de-a dreptul), dar și accidental (exemple: de-abia, de abia; n-am – nu am).

Cratima leagă

Cuvinte pronunțate fără pauză; anumite prefixe pe baza derivatului, unele interjecții identice, repetate accidental;

Prefixele „ne-” și „re-” și prepoziția de la baza derivatelor, respectiv a compuselor de la cuvinte care încep cu vocala „i-”, atunci când se produce căderea acesteia;

Componentele compuselor cu un grad mediu de sudură ale unor locuțiuni și ale structurilor cu anumite substantive și adjective posesive;

Articolul hotărât enclitic sau desinența de unele cuvinte greu flexionabile;

Formatul final al numeralelor ordinale și fracționare de numeral cardinal corespunzător scris cu cifre;

Componente ale unor abrevieri.

Cratima desparte

Silabele unui cuvânt pronunțat sacadat;

Segmentele unui cuvânt în cazul despărțirii acestuia la capăt de rând.

Cratima se folosește la

Scrierea cuvintelor compuse;

Scrierea pronumelui personal forma neaccentuată;

Înaintea unui cuvânt;

La sfârșitul unui cuvânt;

Intercalat;

Scrierea pronumelui reflexiv;

Scrierea formelor scurte ale verbului a fi;

Contopirea într-o silabă a două cuvinte.

