„Am ajuns la 167 de livre (aproximativ 76 de kilograme). Nu am mai fost atât de ușor de la liceu”, a declarat Damon în cadrul podcastului „New Heights”, difuzat miercuri, potrivit Business Insider.

Pentru a se pregăti pentru rolul său din filmul „The Odyssey”, regizat de Christopher Nolan, actorul a urmat o dietă strictă și un regim intens de antrenament, lucrând alături de un antrenor personal.

„Eram într-o formă foarte bună. Am slăbit mult. A spus că mă vrea suplu, dar puternic. E un lucru ciudat”, a povestit Damon despre cerințele regizorului.

Decizia de a elimina glutenul din dieta sa a fost luată la recomandarea medicului.

„La propriu, pur și simplu din cauza acestui lucru pe care l-am făcut cu medicul meu, m-am oprit din mâncat gluten”, a explicat actorul.

„Obișnuiam să cântăresc între 185 și 200 de livre (între 84 și 91 de kilograme). Am făcut tot filmul ăla la 167 de livre (circa 76 de kilograme). Așa că a fost nevoie de mult antrenament și o dietă foarte strictă”.

În același podcast, Damon a comparat antrenamentul său intens cu pregătirea sportivă.

„Știi, e ca o parte din ziua ta. E parte din jobul tău, nu? Și da, e ca și cum ai deveni foarte obișnuit cu asta și îți construiești ziua în jurul tuturor acestor lucruri”, a spus actorul, referindu-se la rutina sa zilnică.

Chiar dacă dieta fără gluten l-a ajutat să-și atingă obiectivele fizice, experții avertizează că acest tip de alimentație nu este potrivit pentru toată lumea.

Conform sursei citate, o dietă fără gluten este adesea adoptată din motive medicale, cum ar fi gestionarea bolii celiace, dar nu este neapărat benefică pentru pierderea în greutate sau pentru sănătatea generală.

„Dovezile sugerează că, pentru sănătatea generală, accentul ar trebui pus pe o dietă integrală, minim procesată, bazată pe plante, care poate include cereale care conțin gluten”, a explicat Grace Fjeldberg, dietetician înregistrat la Mayo Clinic Health System.

Damon, care a încetat complet consumul de gluten, nu este străin de transformările fizice pentru rolurile sale. Într-un interviu din 2016 cu BBC, el a descris pregătirea pentru revenirea sa în franciza „Bourne” ca fiind „brutală”.

„Pentru primul film Bourne aveam 29 de ani și am crezut că a fost o muncă grea să mă pun în formă. Acum am 45 de ani și este pur și simplu brutal”, a spus el în 2016, referindu-se la provocările fizice ale antrenamentului necesar pentru scenele de luptă.

