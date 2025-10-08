Minunile Sfintei Parascheva

Cine a fost Sfânta Parascheva

Cuvioasa Parascheva, cunoscută în popor, uneori, și drept Sfânta Vineri, s-a născut în secolul al XI-lea, în Epivata- Turcia de astăzi, într-o familie de creștini înstăriți.

Mergând regulat la biserică, copila Parascheva avea să fie tot mai impresionată de predicile preoților și, mai ales, de textul Evangheliei.

Mărturiile târzii despre viața sfintei au consemnat faptul că pe când avea în jur de 10 ani, Parascheva a auzit citindu-se în biserică din Evanghelia după Marcu, iar versetul „Oricine voiește să vină după Mine să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-Mi urmeze Mie” ar fi impresionat-o într-atât de mult, încât a împărțit săracilor toate hainele pe care le purta.

Astfel de gesturi deveniseră o obişnuinţă pentru Parascheva, contrar opiniilor părinţilor ei. După ce i-au murit părinţii, toată partea de avere care i se cuvenea a dăruit-o nevoiaşilor, alegând calea monahismului şi retragerea din lume.

Astfel, de tânără a renunțat la averea lumească și a trăit în asceză și rugăciune. A trecut la Domnul în jurul vârstei de 27 de ani, fiind înmormântată în satul natal, iar mai târziu, moaștele sale au fost descoperite, răspândind mireasmă și devenind izvor de minuni.

Cum a scăpat Sebastian Ghiță de cinci dosare de corupție în care era cercetat.  Al șaselea dosar, șanse mari să fie „prescris”
Recomandări
Cum a scăpat Sebastian Ghiță de cinci dosare de corupție în care era cercetat.  Al șaselea dosar, șanse mari să fie „prescris”

Cultul Sfintei Parascheva s-a răspândit rapid în lumea ortodoxă, moaștele sale fiind purtate de-a lungul timpului prin mai multe locuri, de la Epivata la Târnovo, în Bulgaria, apoi la Belgrad, Constantinopol și, în cele din urmă, la Iași. În 1641, domnitorul Vasile Lupu le-a adus la Iași și le-a așezat în Biserica „Sfinții Trei Ierarhi”, ca semn de recunoștință pentru ajutorul primit în zidirea acestei ctitorii. Din 1889, moaștele se află în Catedrala Mitropolitană din Iași, unde sunt păstrate și astăzi.

Pentru poporul român, Sfânta Parascheva este considerată „Ocrotitoarea Moldovei” și o mijlocitoare puternică înaintea lui Dumnezeu. Ea este invocată pentru sănătate și pentru izbăvirea de necazuri.

În fiecare an, pe 14 octombrie, are loc la Iași hramul Sfintei Parascheva, unul dintre cele mai mari pelerinaje din sud-estul Europei.

Zeci și chiar sute de mii de credincioși vin să se închine la racla cu sfintele moaște, purtând în suflet speranța unei binecuvântări și aducând ofrande de flori, busuioc sau lumânări.

Legenda moaștelor Sfintei Parascheva

Descoperirea trupului Cuvioasei Parascheva a fost una considerată de creștini un miracol. Atunci când camarazii unui marinar mort au aruncat trupul acestuia peste bordul navei, acesta a fost descoperit de un călugăr, care s-a îngrijit de înmormântarea lui.

Venind şi alţi creştini, au săpat o groapă pentru cel decedat, dar în locul acela au descoperit trupul întreg şi frumos înmiresmat al unei femei.

Bărbaţii au depus trupul marinarului lângă cel al cuvioasei şi apoi au plecat. Peste noapte, în visele unuia dintre gropari, pe nume Gheorghe, şi ale unei femei credincioase, numită Eftimia, a apărut însăşi Sfânta Parascheva, în chip de împărăteasă, şi a cerut ca trupul ei să fie mutat la loc de cinste, credincioşii locului aducând-o într-o procesiune solemnă în Biserica Sfinţii Apostoli din Epivat.

Legenda spune că dreptcredincioșii creștini au zidit o biserică chiar pe locul în care au trăit părinții Cuvioasei și acolo unde ea însăși a văzut lumina zilei. Vestea despre minunile care se săvârșeau în apropierea moaștelor s-a răspândit repede în Tracia și în Peninsula Balcanică.

Minunile Sfintei Parascheva

Cuvioasei Parascheva îi sunt atribuite de către mulți credincioși minuni și vindecări miraculoase. Din acest motiv, de ziua sa, pelerinajul la moaștele situate în Catedrala Mitropolitană din Iași a devenit unul dintre principalele evenimente religioase din România.

Pelerini din toată țara se adună în fiecare an la Iași în cel de-al doilea weekend al lunii octombrie pentru a o comemora pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, în timp ce orașul însuși și-a stabilit zile de sărbătoare în același timp.

Scurgere de substanțe toxice și iritante la rafinăria Petromidia din Năvodari. Mirosul înțepător se simțea, în special, noaptea
Recomandări
Scurgere de substanțe toxice și iritante la rafinăria Petromidia din Năvodari. Mirosul înțepător se simțea, în special, noaptea

Pelerinii mărturisesc minuni trăite în urma rugăciunilor la Sfânta Parascheva. Unii povestesc vindecări neașteptate, alții rezolvări la necazuri familiale, izbăvirea din situații grele sau găsirea unui drum bun în viață. Chiar și simpla participare la pelerinaj este percepută ca o binecuvântare, mulți credincioși spunând că simt o pace și o bucurie aparte după ce se închină la raclă.

Vindecări de boli trupești

Cele mai multe mărturii populare vorbesc despre vindecarea bolnavilor. Oameni cu suferințe grele s-au apropiat cu credință de racla sfintei și au primit sănătate. Astfel de întâmplări sunt consemnate în cronici bisericești, dar și transmise oral din generație în generație.

O carte publicată, în 2005, de editura Mânăstirii Sihăstria, intitulată „Suferințele Mamei Blondina – O martiră a Siberiei”, consemnează multe dintre minunile Cuvioasei Paraschiva prin vorbele unei păcătoase creștine. Așa aflăm cum o femeie sărmană, mamă a trei copii, s-a îmbolnăvit grav, în urma unei sinuzite netratate. După o vizită la racla cu sfintele moaște, femeia a scăpat de infecție și s-a vindecat complet. La fel s-a întâmplat și cu o maică din Cheile Bicazului. Aceasta a venit la Sfânta Paraschiva, bolnavă de urechi. Nu mai auzea şi avea dureri mari. A stat trei zile în rugăciuni cu lacrimi şi a plecat complet sănătoasă, arată Libertatea pentru femei.

Cuvioasa Paraschiva în vis

Poveștile despre minunile Sfintei Parascheva mai spun că o femeie din Roman a venit la Iași, pe când era tânără, după ce a visat-o pe Cuvioasa Paraschiva. În vis, Sfânta s-a ridicat din raclă și i-a spus femeii că urma să devină mamă, avertizând-o ca nu cumva să facă avort, căci va avea de pătimit. După ce s-a confirmat vestea sarcinii, soțul și rudele au îndemnat femeia să renunțe la copil, dar ea nu a avut curaj. Acum fetița născută în urma acelei întâmplări, perfect sănătoasă, are aproape 40 de ani și este medic. Face acte de milostenie și trăiește în credință.

Protectoarea Iașiului și a Moldovei

Cea mai cunoscută întâmplare legată de moaștele Sfintei Parascheva a avut loc în noaptea de 26 spre 27 decembrie 1888, la paraclisul Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași. Un sfeșnic aprins a provocat un incendiu, iar flăcările au cuprins catafalcul unde se afla racla. Argintul care o acoperea s-a topit, dar, în mod surprinzător, lemnul raclei și trupul sfintei nu au fost distruse. Martorii vremii au privit acest fapt ca pe o dovadă a ocrotirii divine și l-au transmis generațiilor următoare ca pe o minune.

De asemenea, în timpul celor două războaie mondiale, Iașiul a fost mai puțin afectat de bombardamente decât alte orașe mari, iar Catedrala Mitropolitană, unde se păstrează moaștele, nu a fost lovită. Mulți credincioși au interpretat această situație ca pe un semn de protecție specială a Sfintei Parascheva asupra orașului și a Moldovei. În tradiția populară s-au păstrat chiar și povestiri potrivit cărora unii soldați ar fi văzut o femeie îmbrăcată în alb deasupra orașului, imagine interpretată ca simbol al ocrotirii.

Astfel de relatări, fie că sunt privite ca fapte istorice, fie ca legende născute din credința oamenilor, arată rolul central pe care Sfânta Parascheva îl are în conștiința locuitorilor Moldovei. De peste trei secole, ea este percepută ca protectoare a Iașului și ca sprijin în vremuri grele.

De-a lungul timpului, în perioade de mari secete, credincioșii au scos moaștele în procesiune prin câmpuri și sate. De multe ori, imediat după rugăciuni, a început ploaia, fapt perceput ca răspuns la mijlocirea sfintei.

Rugăciune către Sfânta Parascheva

„Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoșii ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, ce în toată ziua, nenumărate, cu nesocotință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate; iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne!

Nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne-o Tu ca un îndurat mult-Milostiv.

Doamne, pentru rugăciunile Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie să slăvim preasfânt numele Tău în veci. Amin”.

Citește și – Acatistul Sfintei Parascheva – cea mai puternică rugăciune de Sf. Parascheva

Sursă foto – Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Sticlele de plastic se schimbă din nou: după capacele care nu se mai desprind, vine altă surpriză
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...” A dezvăluit ceva ce i-a lăsat înmărmuriți pe francezi
Viva.ro
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...” A dezvăluit ceva ce i-a lăsat înmărmuriți pe francezi
Decizia la care nimeni nu se mai aștepta! Ilie Bolojan nu s-a mai abținut și a spus lucrurilor pe nume! Ce urmează să se întâmple. Toată lumea trebuie să știe
Unica.ro
Decizia la care nimeni nu se mai aștepta! Ilie Bolojan nu s-a mai abținut și a spus lucrurilor pe nume! Ce urmează să se întâmple. Toată lumea trebuie să știe
Ce veste neașteptată pentru vedeta noastră! S-a logodit după doi ani de relație, iar cererea în căsătorie a avut loc într-un safari în Tanzania. Video
Elle.ro
Ce veste neașteptată pentru vedeta noastră! S-a logodit după doi ani de relație, iar cererea în căsătorie a avut loc într-un safari în Tanzania. Video
gsp
Japonezii au lansat azi noua mașină „copiată după Dacia”: „E doar o versiune rebranduită”
GSP.RO
Japonezii au lansat azi noua mașină „copiată după Dacia”: „E doar o versiune rebranduită”
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
GSP.RO
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
Parteneri
Știrea tristă a zilei! Soț și soție, unii dintre cei mai bogați români, loviți ambii de cancer! Detalii tulburătoare de la fiul lor, pe care-l iubește o țară întreagă
Libertateapentrufemei.ro
Știrea tristă a zilei! Soț și soție, unii dintre cei mai bogați români, loviți ambii de cancer! Detalii tulburătoare de la fiul lor, pe care-l iubește o țară întreagă
Apariția de care vorbesc toți românii azi! Vedeta de 52 de ani, pe stradă, într-o rochie transparentă, fără lenjerie intimă. S-a întors cu fața și s-a văzut tot! Nu, nu e Loredana!
Avantaje.ro
Apariția de care vorbesc toți românii azi! Vedeta de 52 de ani, pe stradă, într-o rochie transparentă, fără lenjerie intimă. S-a întors cu fața și s-a văzut tot! Nu, nu e Loredana!
Fosta prezentatoare Antena 1 s-a căsătorit în secret! Primele imagini cu rochia de mireasă cu rochia de mireasă
Tvmania.ro
Fosta prezentatoare Antena 1 s-a căsătorit în secret! Primele imagini cu rochia de mireasă cu rochia de mireasă

Alte știri

Infiltrații în infrastructura subterană de la metroul din București, după ploile abundente. Metrorex anunță că circulația trenurilor nu este afectată
Știri România 11:37
Infiltrații în infrastructura subterană de la metroul din București, după ploile abundente. Metrorex anunță că circulația trenurilor nu este afectată
Un șofer român de TIR a renunțat la salariul de 200 de lire pe zi din Anglia și s-a întors în România să crească prepelițe: „Locul meu e aici”
Știri România 11:22
Un șofer român de TIR a renunțat la salariul de 200 de lire pe zi din Anglia și s-a întors în România să crească prepelițe: „Locul meu e aici”
Parteneri
Fiii lui Putin și ai fostei gimnaste Alina Kabaeva trăiesc „sub acoperire”. Presa le-a dezvăluit numele și fotografiile
Adevarul.ro
Fiii lui Putin și ai fostei gimnaste Alina Kabaeva trăiesc „sub acoperire”. Presa le-a dezvăluit numele și fotografiile
Întâlnire surpriză în parc: ce i-a spus Dan Șucu lui Mitică Dragomir despre Rapid. „Nimeni din România nu face asta!” Video
Fanatik.ro
Întâlnire surpriză în parc: ce i-a spus Dan Șucu lui Mitică Dragomir despre Rapid. „Nimeni din România nu face asta!” Video
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Parteneri
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: „Mie mi-ar fi plăcut, dar ştiu că…”
Elle.ro
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: „Mie mi-ar fi plăcut, dar ştiu că…”
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Unica.ro
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”
Viva.ro
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”

Monden

Diana Dumitrescu, de nerecunoscut după ce s-a pocăit. Imagini cu actrița la biserică
Stiri Mondene 11:41
Diana Dumitrescu, de nerecunoscut după ce s-a pocăit. Imagini cu actrița la biserică
Andreea Esca se simte „rușinată” față de oamenii pe care i-ar fi „panicat de moarte” pentru o „ploicică de toamnă”: „Știți pe cine înjură ei acum?”
Stiri Mondene 11:10
Andreea Esca se simte „rușinată” față de oamenii pe care i-ar fi „panicat de moarte” pentru o „ploicică de toamnă”: „Știți pe cine înjură ei acum?”
Parteneri
Dorian Popa s-a căsătorit în secret! Nunta de vis cu Andreea, pe plajele din Maldive – primele poze + declarațiile mamei artistului
TVMania.ro
Dorian Popa s-a căsătorit în secret! Nunta de vis cu Andreea, pe plajele din Maldive – primele poze + declarațiile mamei artistului
Primele efecte ale ciclonului Barbara: cartiere fără energie, copaci doborâţi, inundaţii. Cât ţine Codul roşu
ObservatorNews.ro
Primele efecte ale ciclonului Barbara: cartiere fără energie, copaci doborâţi, inundaţii. Cât ţine Codul roşu
Viața secretă a lui Ștefan Hrușcă, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție topmodel și doi copii adulți în toată firea. Cum arată doamna Hrușcă
Libertateapentrufemei.ro
Viața secretă a lui Ștefan Hrușcă, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție topmodel și doi copii adulți în toată firea. Cum arată doamna Hrușcă
Parteneri
Japonezii au lansat azi noua mașină „copiată după Dacia”: „E doar o versiune rebranduită”
GSP.ro
Japonezii au lansat azi noua mașină „copiată după Dacia”: „E doar o versiune rebranduită”
După ce a căzut în patima băuturii, campioană olimpică șomeră își vinde vila de 1,2 milioane de dolari: „Am făcut toți banii din lume, am pierdut toți banii din lume!”
GSP.ro
După ce a căzut în patima băuturii, campioană olimpică șomeră își vinde vila de 1,2 milioane de dolari: „Am făcut toți banii din lume, am pierdut toți banii din lume!”
Parteneri
București și Ilfov sub Cod roșu de ploi: ISU a gestionat 62 de intervenții. Zeci de mașini avariate
Mediafax.ro
București și Ilfov sub Cod roșu de ploi: ISU a gestionat 62 de intervenții. Zeci de mașini avariate
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
StirileKanalD.ro
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Afirmații înșelătoare despre alimente
Advertorial
Afirmații înșelătoare despre alimente
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Anunțul oficial al Hidroelectrica pentru clienți: prețurile energiei vor crește din octombrie
Redactia.ro
Anunțul oficial al Hidroelectrica pentru clienți: prețurile energiei vor crește din octombrie
„Orașul va fi blocat”. Primarul interimar al Capitalei anunță că transportul în comun va fi redus în zonele inundate din București
KanalD.ro
„Orașul va fi blocat”. Primarul interimar al Capitalei anunță că transportul în comun va fi redus în zonele inundate din București

Politic

Mizele României pe agricultură în noul Cadru Financiar Multianual. Pașii care trebuie urmați de actorii-cheie pentru a nu pierde miliarde de euro
Analiză
Politică 12:00
Mizele României pe agricultură în noul Cadru Financiar Multianual. Pașii care trebuie urmați de actorii-cheie pentru a nu pierde miliarde de euro
PNL nu va vota ca mamele și veteranii să fie scutiți de plata CASS: „Prioritatea e bugetul”
Politică 07 oct.
PNL nu va vota ca mamele și veteranii să fie scutiți de plata CASS: „Prioritatea e bugetul”
Parteneri
Rachetele Tomahawk ar pune 2.000 de ținte rusești în vizorul Kievului. Există însă o problemă
Spotmedia.ro
Rachetele Tomahawk ar pune 2.000 de ținte rusești în vizorul Kievului. Există însă o problemă
Ciclonul Barbara nu i-a speriat pe tricolori! Imagini de senzație de la antrenament. Mircea Lucescu, indicații pe cod roșu. Video
Fanatik.ro
Ciclonul Barbara nu i-a speriat pe tricolori! Imagini de senzație de la antrenament. Mircea Lucescu, indicații pe cod roșu. Video
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită