Mituri în primul trimestru de sarcină

Libertatea: Există o serie de mituri larg răspândite, în special în zona de online din România, cu privire la ceea ce este permis și ceea ce este interzis în primul trimestru de sarcină. Printre aceste mituri se numără “mâncatul pentru doi”, vopsitul părului, consumul de cafea sau băile fierbinți. Există vreun studiu medical sau o fărâmă de adevăr de la care ar fi pornit aceste mituri? Puteți să ne enumerați și riscurile acestor mituri?

Dr. Cătălin Bosoancă: Majoritatea miturilor despre sarcină din România, precum „mâncatul pentru doi”, își au originea în interpretări exagerate ale unor precauții medicale reale. În realitate, primul trimestru nu necesită calorii suplimentare, ci un aport optim de acid folic și fier, consumul excesiv riscând declanșarea diabetului gestațional sau a hipertensiunii. Vopsitul părului, deși evitat în trecut datorita substanțelor toxice, este considerat in ziua de azi sigur de către experți datorită absorbției cutanate minime. În ceea ce privește cafeaua, studiile confirmă că un consum moderat, de sub 200 mg zilnic, nu prezintă riscuri, însă depășirea acestei doze poate crește incidența avortului spontan sau hipertensiunii de sarcina. Singurul mit cu o bază medicală este cel al băilor fierbinți, deoarece hipertermia peste 39°C în etapele incipiente este asociată cu defecte de tub neural. Așadar, deși aceste credințe pornesc de la sâmburi de adevăr, ele devin dăunătoare când duc la extreme sau la stres inutil. Cea mai sigură abordare pentru viitoarea mămică rămâne moderația și consultarea periodică a unui medic ginecolog pentru o monitorizare corectă. Sumarizând, educația medicală actualizată este singura care poate face distincție clară între o precauție necesară și o superstiție. Prin urmare, o informare corectă elimină anxietatea și asigură un mediu sănătos pentru dezvoltarea armonioasă a fătului.

Principale modificări în primul trimestru de sarcină

Libertatea: Puteți să ne explicați ce se întâmplă în primul trimestru de sarcină cu bebelușul și care este evoluția de la o săptămână la alta? Care sunt principalele modificări în această perioadă și la ce trebuie să fie foarte atentă o viitoare mămică?

Dr. Cătălin Bosoancă: În primele 13 săptămâni, bebelușul trece prin cea mai rapidă etapă de dezvoltare, transformându-se dintr-un grup de celule într-un făt cu organe formate, inimă care bate și trăsături umane vizibile. Până în săptămâna 12, toate organele majore sunt prezente, fătul își poate strânge pumnii și are deja amprente unice, deși mama nu îi simte încă mișcările. Corpul mamei devine un laborator cu o furtună hormonală, unde creșterea nivelului de hCG și progesteron susține fixarea sarcinii, dar provoacă și clasicele stări de greață sau oboseală extremă. Sânii devin sensibili, volumul de sânge crește pentru a hrăni placenta, iar metabolismul se accelerează, lăsând viitoarea mămică adesea fără energie în primele luni. Este o perioadă de adaptare, în care organismul prioritizează dezvoltarea fătului, transformând resursele interne pentru a crea un mediu optim vieții.

Superstiții legate de sexul copilului în primul trimestru de sarcină

Libertatea: Una dintre superstițiile românești legate de sexul copilului, în primul trimestru de sarcină, a fost transmis din generație în generație și se referă la un gram de sare plasat pe creștetul femeii însărcinate, într-un moment de neatenție. Superstiția spune că în cazul în care femeia își atinge nasul, copilul este băiat, iar dacă își va atinge gura, va avea o fetiță. Există un gram de adevăr în gramul de sare?

Dr. Cătălin Bosoancă: Ritualul „sării pe creștet” este o superstiție pură, fără nicio bază biologică, sexul fiind stabilit genetic de către spermatozoid chiar în momentul concepției. Succesul acestei metode populare de 50% este o simplă probabilitate statistică, gestul de a atinge nasul sau gura fiind un act reflex care nu are nicio legătură cu încărcătura hormonală specifică. Deși par inofensive, astfel de jocuri pot crea o presiune psihologică inutilă sau dezamăgiri în cazul în care părinții își doresc cu ardoare un anumit sex. Singurele metode certe rămân cele medicale, precum testul ADN fetal (NIPT) sau ecografia morfologică realizată de medicul specialist cu ocazia primei ecografii de morfologie fetală trimestru 1 (12-14 săptămâni).

Mituri infirmate de știință

Libertatea: Alte așa-zise metode de a afla sexul copilului se referă la forma abdomenului, stările de greață (grețuri intense = fetiță, lipsa stărilor de greață = băiat), pofta de mâncare (sărat = băiat, dulce = fetiță), ritmul cardiac (sub 140 BPM = băiat, peste 150 BPM = fetiță). Există un studiu medical în spatele acestor metode de predicție a sexului copilului?

Dr. Cătălin Bosoancă: Majoritatea metodelor tradiționale de a afla sexul fătului, precum forma abdomenului sau poftele alimentare, sunt simple mituri infirmate de știință, deoarece aspectul burticii depinde exclusiv de tonusul muscular și fizicul mamei, nu de bebeluș. Singurul sâmbure de adevăr medical se regăsește în stările de greață, unde studiile arată o corelație minoră între grețurile severe și sarcinile cu fete, datorată nivelurilor ușor mai ridicate de hormoni hCG. În schimb, ideea că ritmul cardiac ar trăda sexul este complet falsă, bătăile inimii variind doar în funcție de vârsta sarcinii sau de activitatea fătului din acel moment. Nici poftele pentru dulce sau sărat nu au nicio valoare de diagnostic, fiind cauzate de fluctuațiile glicemiei sau de nevoile nutriționale ale organismului matern aflat în plină schimbare. În concluzie, deși aceste observații populare sunt fascinante, ele nu pot înlocui testele medicale riguroase pentru determinarea certă a sexului.

Dr. Cătălin Bosoancă este medic primar obstetrică-ginecologie și specialist în infertilitate. Sursa foto: Libertatea.

Cea mai neobișnuită superstiție de la o pacientă

Libertatea: Care a fost cea mai neobișnuită superstiție pe care ați auzit-o de la o pacientă în cabinet?

Dr. Cătălin Bosoancă: Una dintre cele mai stranii superstiții întâlnite în cabinet este cea a „semnului din naștere”, care susține că, dacă o mamă poftește la un aliment și își atinge corpul sau „fură” acel obiect, bebelușul se va naște cu o pată în acea formă. Această formă de „magie ” a apărut din nevoia străveche de a explica medical hemangiomele sau nevii pigmentari, care sunt, în realitate, simple anomalii vasculare sau concentrări de melanocite apărute în timpul dezvoltării fetale. Alte astfel de bizarerii interzic tricotatul sau purtatul colierelor de teamă ca fătul să nu își înfășoare cordonul ombilical în jurul gâtului, ignorând faptul că doar mișcările intrauterine ale fătului determină poziția cordonului. De asemenea, teama că privitul unor animale „urâte” ar putea schimba trăsăturile copilului contrazice legile geneticii, deoarece înfățișarea este dictată strict de ADN-ul părinților, nu de stimulii vizuali. Din păcate, aceste mituri generează un sentiment de vinovăție inutil mamelor care ajung să se învinovățească ani de zile pentru semne naturale de pe corpul copilului. Toate aceste superstiții subliniază nevoia de educație medicală pentru a elibera viitoarele mămici de anxietăți nefondate care nu au nicio legătură cu siguranța sarcinii.

Poate fi planificat sexul viitorului copil?

Libertatea: Poate fi planificat sexul viitorului copil? Există vreun studiu medical care să susțină varianta în care spermatozoizii ce conțin cromozomul X sunt mai rapizi decât cei cu cromozomul Y, ceea ce înseamnă că se nasc mai multe fetițe decât băieți?

Dr. Cătălin Bosoancă: Deși Metoda Shettles susține că spermatozoizii Y sunt mai rapizi și cei X mai rezistenți, studiile moderne de microscopie electronică infirmă aceste diferențe semnificative de viteză sau supraviețuire. În realitate, diferența de greutate dintre cromozomii X și Y este prea mică pentru a influența succesul fertilizării în funcție de momentul actului sexual față de ovulație. Statistic, natura favorizează nașterea a 105 băieți la 100 de fetițe, o adaptare biologică ce compensează mortalitatea infantilă mai ridicată în rândul sexului masculin. Metodele naturale, precum dieta sau pozițiile specifice, au o rată de succes de doar 50%, fiind echivalente cu probabilitatea unei loterii biologice gestionate de natură. Singurele soluții de planificare sunt cele medicale, precum diagnosticul genetic preimplantațional PGS în cadrul procedurilor FIV, însă acestea sunt reglementate etic în Uniunea Europeană, deci și în România. Astfel, în afara intervențiilor de laborator justificate de o afecțiune medicală, sexul viitorului bebeluș rămâne un proces fascinant și imprevizibil ce depinde exclusiv de cromozomul furnizat de spermatozoidul câștigător. În concluzie, sincronizarea actului sexual sau calendarele populare nu pot garanta rezultatul, biologia maternă oferind șanse egale fiecărui embrion, indiferent de metodele aplicate. Această realitate subliniază faptul că, în majoritatea cazurilor, părinții trebuie să accepte cu bucurie surpriza pe care natura le-o rezervă în momentul concepției.

Calendar chinezesc pentru sarcină, o simplă aruncare de monedă

Libertatea: Legat de planificarea sexului viitorului copil, în mediul online circulă un calendar chinezesc care arată ce sex ar putea avea viitorul copil în funcție de vârsta mamei și luna concepției. Există vreun sâmbure de adevăr în acest calendar?

Dr. Cătălin Bosoancă: Calendarul chinezesc este un instrument de divertisment bazat pe astrologie, nu pe știință, ignorând complet contribuția genetică a tatălui la determinarea sexului copilului. Studii pe milioane de nașteri au demonstrat că acuratețea acestuia nu depășește rata de succes a unei simple aruncări de monedă (50%). Utilizarea vârstei lunare chinezești adaugă un strat suplimentar de confuzie, făcând ca previziunile să fie deseori eronate chiar și conform propriei logici tradiționale. Părinții sunt sfătuiți să trateze acest calendar ca pe o curiozitate folclorică și să nu își bazeze planificarea familială sau cumpărăturile pe rezultatele oferite de acesta. Calendarul chinezesc este un simplu instrument de divertisment bazat pe astrologie antică, acesta ignorând complet singurul factor biologic determinant: contribuția genetică a tatălui prin cromozomul furnizat de spermatozoid. Studii ample realizate pe milioane de nașteri au demonstrat că acuratețea acestui tabel nu depășește pragul de 50%, având exact aceeași precizie ca o simplă aruncare de monedă. Confuzia este accentuată și de utilizarea vârstei lunare chinezești, care diferă de calendarul nostru, ducând adesea la interpretări eronate chiar și în cadrul propriului sistem tradițional. Din punct de vedere medical, luna concepției sau vârsta mamei nu pot influența selecția naturală a spermei, motiv pentru care acest tabel rămâne doar o curiozitate populară. Părinții sunt sfătuiți să nu își bazeze planificarea familială sau achizițiile pe aceste previziuni, ci mai degrabă către analize cum ar fi analiza ADN-ului fetal (NIPT) sau ecografia de morfologie fetală efectuată de un medic experimentat. În fine, succesul acestor metode populare este pură coincidență statistică, biologia umană funcționând după reguli genetice mult mai complexe decât un tabel. Alegerea de a crede în astfel de mituri poate aduce doar stres și așteptări inutile.

Cauze pentru declinul demografic din România

Libertatea: Anul 2024 a marcat un minim istoric pentru ultima sută de ani în România, fiind pentru prima dată când numărul total de nașteri a coborât sub pragul de 150.000. Trendul s-a menținut și în anul 2025, cu un total de nașteri de sub 146.000. Care credeți că sunt principalele probleme pentru care se întâmplă un astfel de fenomen?

Dr. Cătălin Bosoancă: Scăderea dramatică a nașterilor sub 146.000 în 2025 este rezultatul unei combinatii de factori demografici, economici și sociali care afectează stabilitatea populației. Generațiile actuale de mame sunt mult mai reduse numeric decât cele anterioare, iar amânarea primei sarcini după vârsta de 30 de ani scade statistic șansele de a mai avea și alți copii. Instabilitatea economică, inflația și costurile ridicate cu locuința transformă decizia de a deveni părinte într-un hazard financiar pentru mulți tineri. Această presiune este amplificată de lipsa cronică a locurilor în creșe și grădinițe, care forțează cuplurile să apeleze la soluții private costisitoare. Emigrarea masivă a tinerilor în diaspora și schimbarea priorităților personale către carieră și educație contribuie, de asemenea, la reducerea semnificativă a numărului de nașteri înregistrate în țară. În plus, creșterea ratei infertilității din cauza stilului de viață modern face ca mulți români să aibă nevoie de asistență medicală specializată, precum procedurile FIV, pentru a concepe. Acest declin accelerat prefigurează o îmbătrânire a populației ce va pune o presiune imensă pe sistemele de pensii și sănătate în deceniile următoare. Fără o strategie guvernamentală solidă pentru susținerea familiilor tinere, redresarea demografică a României rămâne o provocare extrem de dificilă și incertă.

Lista de alimente total interzise în primul trimestru de sarcină

Libertatea: Există o listă de alimente care sunt total interzise în primul trimestru de sarcină? În același timp, există și o listă de alimente recomandate pentru această perioadă pentru o viitoare mămică?

Dr. Cătălin Bosoancă: În primul trimestru, dieta e foarte importanta pentru formarea organelor bebelușului, fiind obligatorie evitarea alimentelor crude sau insuficient gătite, precum carnea „în sânge”, sushi-ul sau ouăle moi, care pot transmite bacterii periculoase ca Listeria și Salmonella. Lactatele nepasteurizate și peștele oceanic bogat în mercur trebuie de asemenea evitate, în timp ce consumul de alcool este strict interzis din cauza riscului de Sindrom Alcoolic Fetal. În schimb, viitoarea mămică trebuie să prioritizeze dezvoltarea sănătoasă prin: legumele verzi pentru acid folic, ouăle bine gătite pentru colină și carnea slabă pentru fier. Lactatele pasteurizate oferă calciul atât de necesar sistemului osos, iar fructele bogate în vitamina C ajută la absorbția eficientă a mineralelor esențiale din plante. Ghimbirul rămâne un aliat natural important care combate grețurile matinale specifice acestei perioade de început. O regulă de aur rămâne igiena riguroasă, spălarea atentă a fructelor și legumelor fiind singura cale de a preveni infecția cu toxoplasmă din sol.