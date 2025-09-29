Majoritatea oamenilor aleg temperatura de 40°C pentru spălarea rufelor, crezând că aceasta este cea mai eficientă pentru îndepărtarea petelor și bacteriilor. Cu toate acestea, experții din industria electrocasnicelor contrazic această idee.

Încălzirea apei consumă cea mai mare parte a energiei electrice în timpul spălării. Reducerea temperaturii la 30°C sau chiar 20°C poate duce la o scădere a consumului de energie cu până la 40%. Acest lucru se traduce în facturi de electricitate mai mici și un impact pozitiv asupra mediului.

Spălarea la temperaturi mai scăzute are beneficii și pentru haine. Temperatura ridicată poate cauza uzura mai rapidă a fibrelor, în special pentru materiale sensibile precum lâna, mătasea și cele sintetice. La 30°C, hainele își păstrează mai bine culoarea, elasticitatea și textura.

Un argument frecvent împotriva spălării la temperaturi mai scăzute este că petele și bacteriile nu pot fi îndepărtate eficient. Experții susțin că aceasta este o concepție greșită. Mașinile de spălat moderne au programe ecologice și tehnologii avansate care optimizează spălarea chiar și la temperaturi mai scăzute.

Deși 30°C este suficient pentru spălarea zilnică, există cazuri în care se recomandă o temperatură mai ridicată. Prosoapele, lenjeria de pat sau hainele persoanelor bolnave pot beneficia de temperaturi mai mari pentru a distruge bacteriile și microorganismele.

Deși mașinile de spălat mai noi au tehnologii destul de sofisticate, anumite haine necesită o atenție aparte, iar altele se pot strica foarte ușor, mai ales dacă folosim programe nepotrivite. Descoperă ce haine nu se spală în mod normal la mașina de spălat și cum interpretezi ceea ce scrie pe etichetă.

