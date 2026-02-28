Între 1 și 8 martie, la numărul cu tarif obișnuit 031 005 24 86 pot fi ascultate fragmente de 2-3 minute de proză, poezie și eseu scrise de femei, în lectura autoarelor acestor texte sau a unor voci din spațiul cultural care se simte apropiate de scrierile lor.

Vehicularea acestor fragmente prin intermediul unei linii telefonice a fost inspirată de proiectul Dial-A-Poem al artistului și poetului John Giorno, care, în anii 70, imagina o platformă de accesare a poeziei în apropierea realităților concrete.

Transmiterea literaturii prin voce nu e doar o amintire a unui mod mai vechi de a circula poveștile. Ea ne amintește, pe de o parte, de transmiterea cunoașterii prin voce, dar și de acele voci care au trebuit să lupte pentru a fi auzite; de voci pe care se sprijină felurile în care vedem astăzi lumea și în care ne putem mișca prin ea.

În fiecare an, Linia autoarelor funcționează ca o comunitate anonimă de ascultătoare și ascultători; o rețea care există atât timp cât cineva se oprește asupra unor idei sau le dă mai departe, într-o tradiție de ascultare și împărtășire. Cu toate că astăzi avem acces la literatură scrisă de femei, este important să ne amintim că pentru mult timp vocile lor au fost marginalizate.

Celebrând munca scriitoarelor, devenim atenți la multiplicarea perspectivelor asupra lumii, la spațiul plural câștigat, pe care îl consolidăm prin astfel de gesturi comune.

La fel ca la celelalte ediții, selecția din acest an reunește texte cu stiluri și mize literare diverse (printre care Străinii noștri de Lydia Davis, Ciuperca de la capătul lumii de Anna Lowenhaupt Tsing, Mamele de Brit Bennett, texte din antologia Cum stai?) citite de Teona Galgoțiu, Elena Vlădăreanu, Sabina Teodora, Bogdana Todoroțiu, Lavinia Braniște, Ilinca Pop, Simona Popescu, Alina Cobzac, Ioana Iuna Șerban, Karin Ungureanu și Cristina Alexandrescu.

Ediția din 2026 se intersectează cu expoziția Cum stai? de la /SAC Berthelot, curatoriată de Alex Radu și Justin Baroncea. Proiectul pornește de la o invitație lansată în 2020 de Genevieve Fieraru și Vellant, care a provocat doisprezece scriitoare și scriitori să deseneze câte un scaun și să scrie despre el, „despre cum stăm pe gânduri, la propriu”.

Pe 7 martie, de la ora 18, spațiul expozițional găzduiește o lectură a scriitoarelor Lavinia Braniște, Simona Popescu, Elena Vlădăreanu și Nadine Vlădescu printre aceste obiecte-text; lectura va fi urmată de o discuție cu scriitoarele și Cristina Ginara, arhitectă, despre diverse scaune, camere și structuri – materiale sau simbolice – necesare scrisului.

Linia autoarelor este o campanie a Editurii Vellant.

