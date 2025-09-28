Orașele din Europa în care te simți ca pe un platou de filmare: „Pare un personaj dintr-o poveste”

Edinburgh, Scoția – Dramă gotică la fiecare colț

Edinburgh impresionează cu turlele sale, castelele și aleile șerpuitoare care par desprinse direct dintr-un film fantastic.

Castelul Edinburgh, cocoțat pe o stâncă abruptă, domină orizontul, în timp ce Royal Mile este mărginit de curți interioare ascunse și clădiri din piatră.

Edinburgh, decor perfect pentru un film – Foto: Ioana Ion

Când ceața se lasă peste Arthur’s Seat sau orașul vechi este luminat de felinare noaptea, Edinburgh devine o scenă pentru istorie, mister și romantism. Nu e de mirare că a inspirat scriitori celebri precum Sir Walter Scott sau J.K. Rowling.

„Orașul în sine pare un personaj dintr-o poveste”, scriu cei de la Discover Live.

Sevilla, Spania – O scenă a luminii soarelui și a cântecului

Sevilla captivează cu farmecul său unic. Portocalii mărginesc străzile, curțile interioare debordează de bougainvillea, iar palatele strălucesc cu gresie maură elaborată.

Real Alcázar, cu arcadele și grădinile sale, pare un decor pentru o piesă de epocă, iar dansatorii de flamenco adaugă ritm și energie piețelor orașului.

Sevilla, Spania – Foto: Profimedia

Orașul strălucește în lumina aurie a soarelui, iar fiecare colț oferă detalii de film: fântâni placate cu faianță, balcoane scăldate în soare și muzică care plutește prin aerul serii.

Sevilla nu doar arată ca un platou de filmare se și aude ca unul.

Ohrid, Macedonia de Nord – Un basm ascuns pe lac

Ohrid, ascunsă lângă un lac alpin strălucitor, pare o scenă secretă dintr-un basm.

Bisericile antice se agață de stânci, străzile pietruite șerpuiesc printre casele cu acoperișuri roșii, iar vechiul amfiteatru pare pregătit pentru un spectacol epic.

Lacul Ohrid, Macedonia de Nord – Foto: Profimedia

Apusurile de soare peste Lacul Ohrid sunt cinematografice în sine: cerul se transformă de la auriu la violet, luminând mănăstirile vechi de secole.

Pentru cei care ajung aici, farmecul orașului pare aproape ireal, ca și cum întregul loc ar fi fost proiectat pentru ecran.

