Scade nivelul de compensare la medicamente esențiale

Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate au propus scăderea nivelului de compensare pentru un număr mare de medicamente, fapt ce va conduce la costuri suplimentare pentru pacienții care suferă de boli cardiovasculare, diabet sau se află sub tratament cu antibiotice.

Unele medicamente care beneficiau de compensare de 90% (lista A) vor fi mutate în lista B, unde compensarea este de doar 50%. Altele vor trece chiar în lista D, unde compensarea este de doar 20%. În plus, pentru medicamentele din lista C (100% compensate) se va modifica prețul de referință, ceea ce ar putea genera coplată suplimentară pentru pacienți.

Creșteri de prețuri de până la 500 de lei pe lună

Numărul pacienților afectați de această decizie depășește 10 milioane. Ei vor fi nevoiți să plătească în plus între 6 și 500 de lei pe medicamente, lunar, conform unui comunicat APMGR.

Exemple de majorări:

Rosuvastatina – de la 20 de lei la 33 de lei (+65%),

Candesartan – de la 17 lei la 30 de lei,

Entecavir (hepatită cronică) – de la 0 la 32 de lei,

Lenalidomidă (mielom multiplu) – de la 0 la 237 de lei.

Premierul Ilie Bolojan: „Tratamentele cu generice trebuie prioritizate”

Decizia vine surprinzător după ce premierul Ilie Bolojan declara, recent, că sistemul cheltuie prea mult pe medicamente inovatoare, deși există variante generice mai ieftine:

„Tratamente ce pot fi rezolvate cu medicamentele generice sunt rezolvate mai scump, cu cele inovatoare. Din păcate, avem un supraconsum de medicamente și proceduri inadecvate în această zonă. Avem o pondere importantă a medicamentelor inovatoare atât ca volum, mult mai mare decât ar fi normal, dar și ca sumă, iar tratamente care pot fi rezolvate cu medicamentele generice, datorită întârzierilor din sistem, sunt rezolvate la prețuri de două, de trei ori mai scumpe cu cele inovatoare”.

Premierul a subliniat că există „o debalansare a activității în sistemul sanitar”.

„Milioane de pacienți vor fi afectați”

Daniel Bran, președintele Asociației Producătorilor de Medicamente Generice din România (APMGR), a avertizat că impactul va fi major pentru pacienți.

„Decizia de a reduce nivelul de compensare va afecta milioane de pacienți care depind zilnic de aceste tratamente. Într-un context economic deja dificil, orice creștere a costurilor este resimțită dureros de pacient. Solicităm un dialog deschis pentru a găsi soluții echilibrate, care să asigure accesul tuturor la medicamentele necesare”, a subliniat Daniel Bran, președintele Asociației Producătorilor de Medicamente Generice din România.

Daniel Bran, președintele Asociației Producătorilor de Medicamente Generice din România

Probleme în accesul la medicamente generice

APMGR semnalează întârzieri mari în includerea medicamentelor generice și biosimilare pe lista compensată imediat după expirarea brevetelor.

Întârzierile de 1,5-2 ani au efecte negative asupra:

sistemului de sănătate – care continuă să plătească tratamente mai scumpe,

pacienților – care ar putea avea acces mai rapid la terapii ieftine,

producătorilor – care sunt forțați să distrugă loturi nevandabile.

Organizația cere modificarea legislației pentru introducerea imediată a medicamentelor generice în lista de compensare necondiționată.

Impact social și economic

Măsura ar putea afecta milioane de pacienți cronici, în condițiile în care:

1 din 2 pacienți din România este tratat cu medicamente pentru boli cardiovasculare sau diabet (IQVIA, 2025),

bolile cardiovasculare rămân principala cauză de mortalitate în România (INSP).

În plus, decizia vine într-un context economic dificil, marcat de creșterea TVA, impozite mai mari și scăderea puterii de cumpărare.

Industria românească de medicamente generice

România are 41 de facilități de producție de medicamente generice, cu o contribuție estimată la 17,4 miliarde lei în 2023 (1,1% din PIB).

În perioada 2016-2023, introducerea medicamentelor generice a adus economii de peste un miliard de euro pentru sistemul sanitar.

Cu toate acestea, genericele reprezintă sub 20% din totalul cheltuielilor cu medicamentele, iar producătorii avertizează că noile măsuri pun presiune suplimentară pe acest segment.

APMGR solicită Guvernului și Ministerului Sănătății un dialog real pentru identificarea unor soluții echilibrate.