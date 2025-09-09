În ultimii doi ani, Ozempic a devenit un simbol al transformărilor spectaculoase, fiind utilizat pe scară largă. Medicamentul, destinat inițial persoanelor cu diabet de tip 2, a fost folosit pentru pierderea în greutate, dar a generat controverse.

Printre efectele secundare raportate se numără greața, durerile de cap și creșterea în greutate după întreruperea tratamentului. Totuși, cererea a depășit rapid oferta, conform Independent.

„O uriașă contribuție pentru umanitate”

Eli Lilly, compania din spatele noului medicament Orforglipron, propune o pastilă administrată zilnic, care ar putea înlocui injecțiile. Studiile clinice recente au arătat că pacienții care au recurs la pastilă au pierdut în medie 12,4% din greutatea corporală.

Cu toate că rezultatele sunt mai modeste decât cele ale injecțiilor, avantajele includ costuri mai mici.

„Dacă am putea fi cei care găsesc o soluție definitivă pentru tratarea obezității, ar fi o uriașă contribuție pentru umanitate”, a spus Patrik Jonsson, președintele Eli Lilly pentru Europa.

La fel ca injecțiile, orforglipronul acționează asupra receptorilor GLP-1, care suprimă apetitul și încetinesc digestia. În plus, pilula poate fi luată în orice moment al zilei, cu sau fără alimente.

Pe lângă medicamentele tradiționale, piața suplimentelor naturale crește rapid. Produse precum plasturii „GLP-1 Patches” și probioticele care stimulează hormonii ce reglează foamea câștigă popularitate.

În același timp, companii precum Pendulum Therapeutics și Metabolize explorează noi metode de pierdere în greutate. Metabolize dezvoltă un supliment bazat pe metaboliți care imită efectele dietei keto. Studiile pe animale sugerează o pierdere în greutate de 10-20% în cazul utilizării regulate.

„Acum câțiva ani, revista Nature a publicat un articol despre o pastilă bazată pe o moleculă numită lactat fenilalanină”, a afirmat dr. Morris Laster, medic și fondator al companiei. Articolul a fost scris de dr. Jonathan Long, profesor asociat de patologie la Universitatea Stanford, și a arătat că, atunci când molecula este țintită și crescută, aceasta suprimă apetitul, reduce obezitatea și îmbunătățește reglarea glucozei.

Eficiente în pierderea în greutate, dar au o serie de efecte secundare

„L-am sunat”, a mai explicat Laster, „și mi-a spus: «Uite, această moleculă este grozavă. Dar are o mare problemă: nu poate fi administrată pe cale orală, trebuie injectată». Șase luni mai târziu, mi-a arătat rezultatele a ceea ce numim acum fenilalanină cetonică. El a descoperit că fenilalanina cetonică și fenilalanina lactat sunt create de aceeași enzimă, BHB-fenilalanina – toate acestea cresc în urma exercițiilor fizice intense, a postului intermitent și a unei diete ketogenice.

Mecanismul lor de acțiune este foarte similar, astfel încât acționăm asupra acelorași receptori din creier care sunt implicați în suprimarea apetitului pe termen lung. Știm că există o corelație directă între fenilalanina lactat din sânge și pierderea în greutate. Iar avantajul fenilalaninei cetonice este că poate fi administrată pe cale orală.”

„Ozempic, GLP-1, toate acestea sunt extrem de eficiente în pierderea în greutate, dar au o serie de efecte secundare, pe lângă costul ridicat”, a explicat Laster. „Peste 80% dintre persoanele care le utilizează încetează să le mai ia în decurs de un an, iar 30% în prima lună. Există probleme legate de panica provocată de riscul de apariție a cancerului tiroidian, senzații frecvente de greață, vărsături și diaree.

În plus, cred că una dintre marile probleme este că oamenii nu realizează că molecula GLP-1 se află în centrul plăcerii din creier. Pentru a folosi un limbaj colocvial, aceasta inhibă eliberarea de dopamină în creier, care este esențială pentru plăcere. Și, dacă nu vă modificați cu adevărat dieta și stilul de viață, odată ce încetați să mai luați medicamentul, veți recâștiga greutatea.”

