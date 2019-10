In ce conditii poate fi obtinut un brevet de inventie?

Obtinerea unui brevet de inventie depinde de respectarea urmatoarelor conditii:

Inventia trebuie sa fie noua. Respectarea acestei conditii presupune ca inventia depusa spre inregistrare nu este cuprinsa in stadiul tehnicii. Inventia implica o activitate inventiva. Respectarea acestei conditii presupune faptul ca, pentru persoanele de specialitate din domeniul din care a fost realizata inventia, aceasta nu rezulta in mod evident din cunostintele cuprinse in stadiul tehnicii. Inventia este susceptibila de aplicare industriala. Pentru a putea respecta aceasta conditie este necesar ca inventia avuta sa poata fi utilizata in cel putin un domeniu de activitate.

Obtinerea unui brevet de inventie implica parcurgerea unui proces destul de complicat si de lunga durata motiv pentru care este necesara apelarea la experti in inregistrarea de brevete de inventie si marci. Etapele care trebuie parcurse pentru obtinerea unui astfel de brevet sunt urmatoarele:

Verificarea stadiului cunoscut al tehnicii din domeniul in care a fost realizata inventia, pentru a reduce riscul respingerii cererii de inregistrare din cauza lipsei de noutate sau activitatii inventive.

Inregistrarea inventiei si obtinerea brevetului de inventie.

Protectia dreptului de proprietate industriala asupra inventiei prin: formularea de opozitii la inregistrarea de catre terti a unor inventii asemanatoare, formularea de actiuni in concurenta neloiala, plangeri penale pentru savarsirea infractiunii de contrafacere.

Mentinerea in vigoare a brevetului de inventie.

Documente necesare obtinerii brevetului de inventie

Pentru a putea obtine un brevet de inventie, pe langa faptul ca trebuie intrunite conditiile prezentate mai sus, in cadrul acestui articol, trebuie depuse urmatoarele documente:

Cerere de brevet de inventie.

Documentatia care atesta inventia. Aceasta documentatie trebuie sa cuprinda descrierea, desenul si rezumatul inventiei.

Dovada platii taxelor aferente obtinerii brevetului de inventie.

Alte documente legate de cercetarea documentara care trebuie facuta la depunerea cererii de obtinere a brevetului de inventie.

In cazul in care persoana care solicita brevetul de inventie nu se poate deplasa pentru a depune aceasta solicitare atunci este necesara si o imputernicire.

Cat de costisitor este sa obtii un brevet de inventie?

Pe langa faptul ca obtinerea unui brevet de inventie depinde de trecerea printr-un proces birocratic destul de anevoios este necesara si plata unor anumite sume de bani. Mai exact, pentru a obtine un astfel de brevet este necesara plata urmatoarelor taxe:

Taxa de inregistrare care trebuie platita in maximum 3 luni de la depunerea documentatiei. Aceasta taxa este in valoare de 140 lei.

Taxa de publicare a cererii de brevet. Aceasta taxa trebuie platita dupa cele 18 luni de la depunerea cererii si este in valoare de 233 lei.

Daca cererea este publicata inaintea celor 18 luni de la depunere atunci, taxa care trebuie achitata are o valoare de 466 lei.

Taxa de tiparire si eliberare a brevetului. Aceasta taxa are valoarea de 466 lei.

Concluzii

Obtinerea unui brevet de inventie este o actiune care trebuie intreprinsa obligatoriu de catre cei care realizeaza obiecte sau sisteme inovative pentru a se proteja de lumea care pe zi ce trece este din ce in ce mai rea. La fel ca in situatia in care trebuie sa apelezi la experti pentru a-ti deschide o firma in Belize, la fel trebuie sa apelezi la experti pentru a putea obtine un brevet de inventie.



