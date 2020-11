Trandafirii exista inca din Antichitate. Sunt cultivati in China si in Persia inca de peste 5000 de ani. Si sunt o sursa inepuizabila de inspiratie pentru o multime de artisti. Iar durata de viata a unui trandafir criogenat este mult mai importanta decat cea a unui trandafir clasic. Unele raman impecabile peste 5 ani. Culoarea si stralucirea lor raman impecabile. Sunt deci cea mai buna alegere de la o florarie online!



In plus, atemporalitatea lori ii ajuta sa se adapteze unor stiluri diferite de decor, deci se pot folosi pentru o multime de incaperi ale casei.



Cel mai adesea, trandafirii criogenati se regasesc in nuante de rosu, o nuante care exprima iubirea sau iubirea pasionala. Sunt cei mai populari la evenimentele care celebreaza iubirea, dar rosul poate simboliza de asemenea si reconcilierea.



Dar mai exista si in nuante de auriu, pentru a exprima iubirea eterna prin excelenta. Exprima sentimentele cele mai profunde deci sunt alegerea ideala pentru 8 Martie, pentru Sfantul-Valentin sau chiar o aniversare. Funeraliile sau nasterile sunt si ele ocazii ideale in care poti oferi trandafirii criogenati in nuante de auriu. Daca vrei sa transmiti un mesaj mai trist, de doliu, poti alege nuanta de negru.



Daca vrei sa exprimi un sentiment de iubire pentru o persoana care ti se pare inaccesibila, poti alege de la o florarie online un trandafir criogenat in nuante de albastru. Acesta semnifica pur si simplu, inaccesibilul si visul. Este de asemenea, alegerea ideala pentru un eveniment pe care il asteptam cu nerabdare, trandafirul albastru incarnand si optimismul, profunzimea lucrurilor sau fidelitatea.



Trandafirii criogenati exista si in nuante de alb. Acest lucru inseamna inocenta, puritatea si sinceritatea sentimentelor. Daca iubesti deci pe cineva in secret, alege de la o florarie online trandafirii criogenati in nuante de alb. Sunt cea mai buna alegere pentru o cerere in casatorie, de exemplu.



In orice caz, un lucru e sigur. Trandafirii criogenati sunt cea mai romantica alegere cu putinta. Nu doar ca acesti trandafiri vehiculeaza acelasi mesaj ca si un trandafir clasic, dar au si au si aceeasi simbolistica. Este un cadou ce semnifica mai mai mult decat o simpla atentie. Nu degeaba se ofera mai ales de Ziua Indragostitilor.



Trandafirii criogenati sunt deci cei care te vor ajuta sa iti exprimi iubirea pentru persoanele dragi.



Daca vrei sa faci cel mai elegant cadou, alege un trandafir criogenat sub sticla. Este un cadou foarte elegant si original. Sau poti alege un buchet multicolor, cea mai originala alegere.



Sunt deci magnifice idei pentru cadouri, cu ajutorul carora persoanele dragi isi vor da seama cat sunt de importante si cat de mult valoareaza pentru tine. Si un mic biletel atasat te va ajuta sa iti exprimi si mai bine sentimentele.



