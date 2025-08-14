Hotelierii trag tare pe ultima sută de metri

După un început de sezon mai slab decât în anii trecuți, hotelierii fac tot posibilul să atragă turiștii. Reducerile de preț sunt considerabile, iar după 15 august tarifele vor începe să scadă și mai mult.

„S-a mai animat, acum, în ultimele săptămâni, pentru că e perioada de vârf de sezon. Weekendul de Sfânta Maria este tradițional cel mai plin, se așteaptă multă lume atunci”, a declarat pentru Termene.ro Traian Bădulescu, consultant în turism și purtător de cuvânt al ANAT.

Potrivit datelor BIBI Touroperator, pe litoral sunt așteptați în jur de 140.000 de turiști, cu 80.000 mai puțini decât anul trecut, când au fost 220.000.

All inclusive, vedeta sezonului

În ultimul an, oferta de servicii all inclusive pe litoral a crescut cu aproximativ 20%. În prezent, există 55 de hoteluri care oferă acest tip de pachet, în opt stațiuni, de la Mamaia la Saturn, cu un total de 25.000 de locuri de cazare.

„Avem, în acest an, 55 de hoteluri în regim all inclusive de cinci, patru și trei stele. Prețurile în august pornesc de la 7.500 de lei pentru cinci nopți la un hotel de cinci stele în Mamaia, cu reducere de 20% față de 9.600 lei, și ajung la 4.000-4.500 de lei pentru șapte nopți la hoteluri de patru și trei stele”, a explicat Adrian Voican, vicepreședinte ANAT.

În Eforie Nord, unele hoteluri au pachete reduse cu 30-50%, iar în Saturn, un hotel de cinci stele oferă pachete la 5.500 de lei.

Voucherele de vacanță, prăbușire de 75%

Unul dintre marile motoare ale turismului intern, voucherele de vacanță, a scăzut cu peste 75% față de anii trecuți.

„ANAT-ul ar dori ca guvernanții să înțeleagă că voucherele stimulează turismul intern și, de la 1 ianuarie 2026, să le introducă iarăși cu valoarea de 2.600 lei, fără să mai condiționeze turiștii să mai pună o sumă în plus”, spune Traian Bădulescu.

Fără aceste tichete, mulți turiști au renunțat la vacanțe sau au trecut către oferte nefiscalizate, ceea ce afectează direct industria și bugetul statului.

Se anunță scumpiri după vară

Adrian Voican avertizează că, în a doua jumătate a anului, tarifele vor crește cu 10-15%, din cauza majorării TVA și a scăderii puterii de cumpărare.

„Fără vouchere, cu TVA mărit și putere de cumpărare în scădere, situația se va înrăutăți în partea a doua a anului. Singura rază de speranță vine de la incoming, care crește cu 7%, dar cifrele sunt prea mici pentru un impact real”, a subliniat Voican.

Turiștii români, în scădere. Străinii, ușor mai mulți

Datele Institutului Național de Statistică arată că, în iunie 2025, sosirile turiștilor români în unități de cazare au scăzut cu 4,2% față de iunie 2024. În schimb, numărul turiștilor străini a crescut cu 7,2%.

Declinul turismului intern a fost provocat de tăierea voucherelor de vacanță, instabilitatea fiscală, lipsa investițiilor în infrastructură și absența unei strategii naționale de promovare.

Bilanțul pe primele 6 luni din 2025

În perioada ianuarie-iunie 2025, turismul intern a crescut ușor, cu 0,1% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 5,79 milioane de sosiri. Peste 80% au fost turiști români, restul străini.

În total, s-au înregistrat 11,58 milioane de înnoptări, în creștere cu 2,3%. Durata medie a sejurului a fost de 1,9 zile pentru români și 2,1 zile pentru străini.

