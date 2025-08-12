Record de turiști pe litoralul românesc, în weekendul de Sf. Maria

Jumătatea lunii august reprezintă tradițional vârful sezonului estival pe litoralul românesc.

„Perioada din jurul datei de 15 august aduce, an de an, un aflux mare de turişti pe litoralul românesc, fiind momentul preferat de mulţi români pentru concediu, iar faptul că anul acesta sărbătoarea religioasă cade vineri face ca numărul celor care rezervă un sejur la mare să fie peste nivelul de anul trecut”, a explicat Ștefan Necula, directorul agenției Litoralulromanesc.ro.

Deși multe hoteluri populare sunt deja complet rezervate, încă mai există opțiuni last-minute pentru cei care nu au planificat din timp.

Prețurile variază în funcție de stațiune și clasificarea unității de cazare. De exemplu, în Mamaia, o cameră dublă la un hotel de trei stele poate costa de la 295 lei pe noapte, în timp ce la un hotel de patru stele, prețul pornește de la 460 lei pe noapte, incluzând micul dejun.

Prețurile pe litoral în cel mai popular weekend din sezonul estival

În Mamaia Nord, o cameră dublă la o unitate de trei stele costă de la 275 lei pe noapte.

În Eforie Nord, prețurile pornesc de la 300 lei la o pensiune de trei stele și de la 357 lei la un hotel de trei stele. Pentru un hotel de patru stele cu mic dejun inclus, turiștii trebuie să plătească de la 524 lei pe noapte.

În sudul litoralului, prețurile sunt ușor mai accesibile. În Neptun sau Olimp, o noapte la un hotel de trei stele, cu mic dejun inclus, costă de la 269 lei.

În Jupiter, cazarea la un hotel de trei stele pornește de la 355 lei pe noapte pentru o cameră dublă.

Deși cota de TVA în turism a crescut începând cu 1 august, turoperatorul asigură că „tarifele pachetelor de vacanţă la mare au rămas neschimbate. Preţurile nu vor suferi modificări până la finalul acestui sezon estival”.

Stațiunea Eforie Nord, prima în topul preferințelor

Eforie Nord este stațiunea preferată pentru această minivacanță, urmată de Mamaia și Neptun.

Majoritatea turiștilor au optat pentru pachete de 3-4 nopți, dar există și rezervări pentru sejururi mai lungi, de până la o săptămână. Facilitățile precum piscina, plaja privată și locurile de joacă pentru copii au fost criterii importante în alegerea cazării.

În data de 15 august, turiștii pot participa la festivitățile dedicate Zilei Marinei, organizate în porturile de la Marea Neagră.

După acest weekend prelungit, tarifele pe litoralul românesc vor începe să scadă. Se așteaptă lansarea ediției de toamnă a programului „Litoralul pentru Toți”, care oferă reduceri semnificative la cazare. Acest program are ca scop să facă vacanțele pe litoral mai accesibile pentru un număr mai mare de turiști.

