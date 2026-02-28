Un nou tratament pentru cancerul de prostată

Acest medicament a reușit să micșoreze tumorile la unii pacienți, stârnind entuziasmul cercetătorilor, relatează The Guardian. Cancerul de prostată este cea mai frecventă formă de cancer la bărbați în multe țări, cu aproximativ 1,5 milioane de cazuri diagnosticate anual la nivel global.

Noua terapie VIR-5500 face parte din categoria imunoterapiilor, utilizând sistemul imunitar al organismului pentru a combate boala. Deși această abordare a dat rezultate pozitive în tratarea altor tipuri de cancer, până acum nu a avut un impact semnificativ asupra cancerului de prostată.

În cadrul unui studiu clinic de fază 1 finanțat de Vir Biotechnology, 58 de bărbați diagnosticați cu cancer de prostată avansat, care nu mai răspundeau la alte tratamente, au fost tratați cu VIR-5500. Rezultatele au fost prezentate la simpozionul privind cancerul genitourinar organizat de Societatea Americană de Oncologie Clinică în San Francisco.

Cum funcționează medicamentul

Profesorul Johann de Bono, de la Institutul de Cercetare a Cancerului și Fundația NHS Royal Marsden, care a condus studiul, a explicat cum funcționează medicamentul.

„Credem că astfel de tratamente ar putea, pe termen lung, să ducă la vindecări”, a declarat acesta. VIR-5500 este un anticorp creat special pentru a aduce împreună celulele T ucigașe ale organismului și celulele tumorale care încearcă să scape de ele.

Această clasă de tratament, cunoscută sub numele de „T-cell engager”, permite distrugerea celulelor tumorale. Un aspect unic al VIR-5500 este că medicamentul devine activ doar în interiorul tumorilor. Potrivit lui Johann de Bono, acest lucru minimizează efectele secundare – o preocupare majoră în cazul altor imunoterapii – și permite medicamentului să rămână mai mult timp în sânge, reducând necesitatea dozelor frecvente.

Răspunsuri pozitive la tratament

În timpul studiului, 88% dintre pacienți au raportat doar efecte secundare minore. Cercetătorii au monitorizat nivelul antigenului specific prostatic (PSA) din sângele pacienților, un biomarker care indică prezența problemelor de prostată.

În cazul a 17 bărbați care au primit cea mai mare doză de medicament, 82% au înregistrat o scădere a nivelului de PSA cu cel puțin 50%. În plus, 53% dintre aceștia au avut o reducere de cel puțin 90%, iar 29% au avut o scădere de peste 99%.

Din cei 11 pacienți tratați cu doza maximă și care aveau tumori măsurabile, cinci au prezentat reducerea dimensiunii tumorii. Într-un caz, un bărbat de 63 de ani, al cărui cancer se răspândise în ficat, a arătat o dispariție completă a celor 14 leziuni canceroase după șase cicluri de tratament.

„Avem nevoie de mai multe date, dar rezultatele sunt uimitoare”, a adăugat De Bono.

Opt români mor zilnic de cancer de prostată

În România, cancerul de prostată reprezintă cea mai frecventă formă de cancer în rândul bărbaților. Anual sunt înregistrate peste 10.400 de cazuri noi și aproape 2.900 de decese.

Mortalitatea prin cancerul de prostată în România depășește 30%, în timp ce în țările cu programe active de screening aceasta este sub 10%. Principala problemă este diagnosticul pus târziu. Mulți pacienți ajung la medic în stadii avansate, când boala a produs deja metastaze, de cele mai multe ori la nivelul oaselor.



