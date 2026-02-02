Diagnosticare precoce în cancerul de prostată. Ce face PET-CT PSMA 

Mortalitatea prin cancerul de prostată în țara noastră depășește 30%, în timp ce în țările cu programe active de screening aceasta este sub 10%. Principala problemă este diagnosticul pus târziu: mulți pacienți ajung la medic în stadii avansate, când boala a produs deja metastaze, de cele mai multe ori la nivelul oaselor.

Până acum, diagnosticul acestei boli se baza pe testul PSA, tușeul rectal și biopsie. PET-CT PSMA ridică ștacheta, fiind o investigație de înaltă acuratețe care:

  • Identifică leziunile specifice prin combinarea tehnologiei PET-CT cu un marker molecular care „țintește” direct prostata.
  • Detectează recidiva și ajută la stadializarea exactă a bolii, chiar și în situații complexe.
  • Permite strategii personalizate, oferind medicilor informații esențiale pentru a alege cel mai eficient tratament (chirurgie robotică, radioterapie sau terapii țintite).

„Până în prezent, accesul la PET-CT PSMA a fost limitat în România din cauza complexității ridicate a tehnologiei necesare, a infrastructurii speciale implicate – inclusiv echipamente performante și protocoale stricte de siguranță – și a nevoii de echipe medicale cu înaltă specializare. Introducerea acestei investigații la SANADOR este rezultatul unor investiții importante și al unei pregătiri îndelungate, care permit respectarea tuturor standardelor internaționale actuale. Introducerea PET-CT PSMA la Sanador reprezintă un pas esențial în evoluția diagnosticului oncologic din România. Ne dorim ca pacienții să poată beneficia, aici, acasă, de investigații avansate, care până acum erau accesibile doar în centre din străinătate. Este o investiție care reflectă angajamentul nostru față de medicina de precizie și față de parcursuri terapeutice corecte, construite pe baza unui diagnostic riguros”, a declarat dr. Doris Andronescu, director general Sanador.

Cancer de prostată: 5 lucruri esențiale pe care orice bărbat trebuie să le știe

  1. Boala este silențioasă: În stadii incipiente, cancerul de prostată nu provoacă durere sau simptome evidente.
  2. Vârsta și familia contează: Riscul crește semnificativ după 65 de ani, iar un istoric familial dublează riscul de îmbolnăvire.
  3. Analiza de sânge PSA (Antigenul Specific Prostatic): Este o metodă simplă care poate salva vieți prin depistarea timpurie.
  4. Există forme agresive: Unele tipuri de cancer evoluează rapid și necesită intervenție imediată.
  5. Stilul de viață este un aliat: Alimentația echilibrată și mișcarea reduc riscul de apariție a bolii.

Studii efectuate pe zeci de mii de bărbați arată că screeningul PSA efectuat regulat, timp de 20 de ani reduce mortalitatea prin cancer de prostată cu cel puțin 13%. Depistat precoce, acest cancer poate fi tratat cu succes, crescând rata de supraviețurire a pacienților. În România, bărbații cu suspiciune de cancer de prostată, precum și cei cu diagnosticul confirmat beneficiază de o serie de servicii medicale pe care le decontează statul român în 2026. Cancerul de prostată incipient poate ascunde pericole neașteptate, arată un nou studiu: „Subestimarea riscului duce la tratamente insuficiente”

Ce spune știința: PET-CT PSMA versus investigații clasice

Un studiu din Australia, prezentat la congresele de urologie, a demonstrat o acuratețe de 92% pentru PSMA PET-CT față de 65% pentru investigațiile convenționale (CT și scintigrafie).

O altă cercetare făcută în Danemarca a arătat că pacienții cu recidivă care fac un PET-CT PSMA înainte de radioterapie au rate de supraviețuire semnificativ mai mari.

Tehnologia PET-CT PSMA poate identifica recidiva chiar și la valori extrem de scăzute ale PSA (de la 0.03 ng/mL), acolo unde alte scanări eșuează, arată literatura medicală de specialitate.

Abordare multidisciplinară integrată pentru cancerul de prostată

La Sanador, examenul PET-CT PSMA completează abordarea complexă a cancerului de prostată, care integrează diagnostic avansat și tratament personalizat, în cadrul unui parcurs medical unitar. Pacienții beneficiază de investigații imagistice de înaltă performanță, precum RMN multiparametric, urmate de biopsie de fuziune, pentru un diagnostic precis, dar și de evaluare anatomopatologică, imunohistochimică și genetică realizată în laboratoare performante, esențiale pentru confirmarea diagnosticului și caracterizarea corectă a bolii. Aceste etape permit stabilirea unor indicații terapeutice precise, în acord cu ghidurile internaționale actuale.

Tratamentul cancerului de prostată este susținut de chirurgie urologică de înaltă performanță, inclusiv chirurgie robotică, terapii oncologice moderne și un management multidisciplinar care reunește medici urologi, oncologi, radioterapeuți, radiologi, medici de medicină nucleară și anatomopatologi. 

În România, odată diagnosticat cu cancer, pacientul intră în Programul Național de Oncologie și beneficiază de toate serviciile și medicamentele incluse în program. În cadrul Programului Național de Oncologie sunt decontate terapii moderne pentru cancerele masculine. În cancerul de prostată sunt rambursate terapiile hormonale, chimioterapia, terapiile inovatoare și, recent, un medicament nou introdus în decembrie 2025.


