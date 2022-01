Despre icre

Icrele reprezintă masele de ouă interne nefertilizate, complet coapte, din ovare sau masele de ouă externe eliberate de pești și de anumite animale marine. Icrele pot proveni de la creveți, scoici, calamari, homari etc. Când spunem „icre”, ne referim la toate ouăle nefertilizate colectate de la animale marine.

Cele mai comune tipuri de icre de pește sunt cele de somon (cunoscut și sub numele de Ikura), icre de capelin (cunoscut și sub numele de Masago), icre de păstrăv, știucă, crap etc.

Rețete de salată de icre

Salată de icre grecească

1/2 cană (120 grame) de apă

1/2 ceapă roșie (opțional)

4 felii (100 de grame) de pâine albă pentru sandvișuri

3 linguri (45 grame) de icre tarama

2 linguri (30 grame) suc proaspăt de lămâie

un vârf de cuțit de zahăr

1/4 cană (55 grame) de ulei de măsline ușor

1 cană (230 grame) de ulei de floarea-soarelui

Amestecați ceapa cu apa timp de câteva secunde, apoi treceți amestecul printr-o strecurătoare și colectați 1/2 ceașcă (120 grame) de apă de ceapă (această metodă dă o anumită aromă de ceapă la salata de icre tarama fără a o face prea grea)

Se transferă pâinea, icrele de pește (tarama), sucul de lămâie, un vârf de cuțit de zahăr, apa de ceapă și uleiul de măsline în bolul unui robot de bucătărie și se mixează timp de 1-2 minute până când totul este neted și omogenizat.

Cu aparatul în funcțiune, adăugați uleiul de floarea-soarelui treptat, într-un fir subțire. Pe măsură ce adăugați uleiul, amestecul va începe să se îngroașe (este același lucru ca la prepararea maionezei). Se răzuiește bolul cu o spatulă și se procesează încă un minut.

Gustați și ajustați cantitatea de suc de lămâie și sarea dacă este necesar. Serviți sau transferați-l într-un recipient alimentar etanș și păstrați salata în frigider până la 10 zile.

Salată de icre de crap

80 g icre de pește crap

200 ml ulei de floarea-soarelui

60 ml apă minerală

Sucul de la 1 lămâie mică

25 g pesmet uscat și fin

1 ceapă roșie

Măsline pentru servire

Într-un castron, folosiți o furculiță pentru a începe să amestecați icrele de pește cu pesmetul uscat fin până când se combină. Începeți să adăugați câteva picături de ulei de floarea-soarelui și încorporați-le complet în amestec.

Adăugați o linguriță de apă minerală, apoi încorporați-o și pe aceasta.

Adăugați câteva picături de suc de lămâie, apoi încorporați-le în amestec. Repetați acești pași până când obțineți o compoziție pufoasă, care și-a schimbat culoarea de la maro mediu la un maro mai deschis, rozalie.

Puteți amesteca ceapa tocată mărunt cu icrele de pește și să o serviți așa, sau o puteți orna cu măsline și servi cu ceapa tocată alături, într-un bol separat.

Salată de icre cu ceapă și griș

100 gr icre (de crap)

100 g griș

300 m ulei

1 ceapă roșie tocată fin

zeama de la 1/2 lămâie

2-3 linguri apă minerală

Grişul se pune la fiert până devine o pastă fină apoi se lasă la răcit. Puneți sare peste icre. Se pune grișul fiert și răcit, într-un blender, apoi se adaugă icrele și se blenduiesc circa 2-3 minute.

Grișul are rolul de a îngroșa salată. Dacă nu vreți să puneți griș, puteți adăuga puțin miez de pâine înmuiat in lapte. După ce s-au pasat bine, se incorporează ușor uleiul, zeamă de lămaie și apă minerală și se continuă blenduirea până se obține consistentă dorită. Se servește cu pâine prăjită.

Salata de icre cu cartofi

1 cartof mare

100 g de icre

1 ceapă albă mică

3 linguri de zeamă de lămâie

100 ml de ulei de măsline

pătrunjel verde sau coriandru

Spălați și curățați cartoful. Tăiați-l în cuburi mici și puneți-l la fiert cu puțină sare. Lăsați-l la scurs. Tocați mărunt ceapă. Folosind un robot, un mixer sau un mortar, pasați bine icrele, și amestecați-le cu cartoful, ceapa, sucul de lămâie, in timp ce, ca la maioneză, amestecați ușor cu o lingură de lemn și adăugați ulei de măsline. Adăugați sare după gust. Presărați pătrunjel verde sau coriandru.

Salată de icre pescărească

50 g icre

100 ml ulei de floarea-soarelui

2 lingurițe de apă minerală (sau sifon)

2 lingurițe de zeamă de lămâie

1⁄2 ceapă roșie (sau 1 fir de ceapă verde)

Sare



Puneți icrele într-un castron și frecați-le în sensul acelor de ceas cu o lingură de lemn. Dacă folosiți mixerul, folosiți o singură treaptă, medie. Treptat, icrele se vor deschide la culoare.

Abia acum începeți să turnați, în fir subțire, uleiul. Amestecați constant și nu turnați o altă cantitate de ulei până nu se încorporează prima.

După ce ați încorporat aproape jumătate din ulei, puneți o linguriță de zeamă de lămâie și, după ce și aceasta s-a încorporat, puneți apa minerală (bine acidulată).

Apoi turnați din nou uleiul rămas, în fir subțire, și din nou zeamă de lămâie și apă minerală. Potriviți gustul de sare la final. Și dacă vă place mai acrișoară, mai adăugați puțină zeamă de lămâie. În 10-15 minute, maximum, ați terminat.

Adăugați ceapa tocată fin decât înainte să puneți salata pe masă.

Sursa foto: 123rf.com

