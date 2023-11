Ce sunt zicalele și proverbele

Zicalele, proverbele și expresiile populare sunt forme de înțelepciune sau învățături populare transmise de-a lungul generațiilor prin intermediul limbajului. Acestea sunt adesea expresii scurte și memorabile care conțin o lecție, o morală sau un sfat util.

Aceste expresii sau fraze sunt utilizate frecvent în vorbirea cotidiană și au devenit parte integrantă a limbii populare. Ele pot avea origini istorice sau culturale și sunt folosite pentru a descrie diverse situații sau stări de spirit. Aceste expresii populare sunt adesea legate de tradiții și obiceiuri specifice unei culturi, contribuind la păstrarea identității culturale.

Ele pot reflecta valorile și normele unei comunități și pot fi folosite pentru a transmite aceste principii de la o generație la alta.

Ce este virgula

Virgula este un semn de punctuație care are mai multe utilizări în limbă, inclusiv în limbajul matematic.

Virgula este un semn de punctuație care delimitează grafic unele propoziții în cadrul unei fraze, precum și unele părți de propoziție în cadrul unei propoziții. De asemenea, virgula este și un semn pe care îl întrebuințăm pentru a arăta când trebuie făcută o pauză de respirație în timpul vorbirii.

Virgula se folosește și în muzică, fiind un semn de punctuație utilizat pentru a arăta când trebuie făcută respirația în timpul unei interpretări vocale. În acest caz, aceasta mai poartă și denumirea de comă, care provine din termenul „komma” din limba germană.

Și mai important este că virgula este utilizată și în matematică pentru a se separa partea întreagă de cea fracționară într-un număr zecimal. În alte contexte matematice, virgula poate fi folosită și pentru a indica o listă de elemente sau pentru a separa termeni în expresii matematice mai complexe.

Află mai multe despre când se pune virgulă și care sunt regulile de folosire.

Deci, în matematică, virgula are o utilizare specifică și este folosită pentru a indica separarea între partea întreagă și partea fracționară a unui număr zecimal. De exemplu, în loc de a folosi punctul ca separator între partea întreagă și partea fracționară, în unele țări se folosește virgula. Iar această întrebuințare a virgulei pare să fie și cea care explică apariția expresiei din limba română ”a-ți da cu virgulă”.

Originea expresiei a-ți da cu virgulă

Originea exactă a acestei expresii în limba română nu este clară, dar este posibil să fi evoluat dintr-un mod de a descrie o eroare semnificativă sau o confuzie. Cel mai probabil proveniența ei are legătură cu matematica unde virgula are, așa cum am zis, rolul de a separa partea întreagă de cea fracționară într-un număr zecimal.

De asemenea, poate face referire și la contextul gramatical în care este folosită virgulă, reflectând pauze sau opriri evidente marcate de virgulă în fluxul unei fraze, ceea ce poate crea o nedumirire sau o neînțelegere exactă.

Ce înseamnă expresia a-ți da cu virgulă

Expresia „a-ți da cu virgula” în limba română înseamnă a obține rezultate nesatisfăcătoare, de a genera confuzie sau de a eșua în rezolvarea unei situații. Sensul metaforic al acestei expresii pare să se bazeze pe preferința pentru numerele întregi în detrimentul celor zecimale, în special în viața cotidiană. Ideea de bază este că numerele întregi sugerează o rezolvare clară și sigură, în timp ce zecimalele implică aproximări și incertitudini.

Originea metaforică a expresiei ar putea avea legătură cu ideea că, în anumite situații, abordările sau soluțiile simple și directe sunt preferabile celor complexe sau incerte. Astfel, atunci când cineva „dă cu virgula,” se face referire la o eroare sau la o acțiune care nu a avut succes și care a adus confuzie sau nesiguranță în loc să rezolve eficient o problemă.

Despre limba română și originea ei

Limba română are o istorie bogată și a suferit numeroase schimbări de-a lungul timpului. Expresiile idiomatice precum aceasta pot să evolueze în timp și să-și modifice semnificația în funcție de contextul social și cultural. În cazul „a-ți da cu virgula,” asocierea cu erorile sau insuccesele care aduc confuzie și incertitudine a contribuit la înțelesul său actual în limba română.

Limba română este o limbă romanică, din grupul italic al familiei de limbi indo-europene, prezentând multe similarități cu limbile franceză, italiană, spaniolă, portugheză, catalană și reto-romană. Înainte de a deveni limba română, latina din Dacia s-a îmbogățit și cu unele cuvinte vechi grecești. Este vorba de cuvinte specifice latinei dunărene, transmise apoi limbii române, inexistente în celelalte limbi romanice.

Teritoriul de formare a limbii române a fost atât la nord, cât şi la sud de Dunăre, şi s-a încheiat aproximativ în secolul al VII-lea, moment de la care se poate vorbi de existenţa poporului român şi a limbii române. Numeroasele popoare migratoare (germanice, turcice, slavice, sau fino-ugriene) care au parcurs aria lingvistică românească, au contribuit la rândul lor, intervenind fiecare punctual, în evoluția limbii române, prin diversificarea fondului de cuvinte neprincipal, lăsând însă structura gramaticală „latină“ sau pre-latină aproape neatinsă.

Importanta influență slavă în daco-română este pusă în legătură cu bilingvismul, cu istoria țaratelor româno-bulgare și cu rolul slavonei, limbă liturgică și limbă oficială a voievodatelor române. În schimb, faptul că celelalte limbi romanice de est, din sudul Dunării, nu au suferit influența lexicală slavă cu aceeași intensitate ca daco-româna, este pus în legătură cu evoluția separată a populațiilor proto-române din nordul și din sudul lanțului munților Balcani după instalarea slavilor la Dunărea de Jos începând cu secolul VI. vorbitori, în urma spaniolei, portughezei, francezei și italienei.

Din motive de diferențiere tipologică, limba română mai este numită în lingvistica comparată limba dacoromână sau dialectul dacoromân. De asemenea, este înregistrată ca limbă de stat atât în România cât și în Republica Moldova.

Sursă foto 123rf.com