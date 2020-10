Tabelul lui Mendeleev

Rândurile tabelului periodic al elementelor se numesc perioade, iar coloanele sunt denumite grupe. Șase dintre grupe au denumiri speciale, spre exemplu grupa a 17-a poartă denumirea de grupa halogenilor și cea de-a 18-a grupă este numită grupa gazelor nobile.

Cine a fost Mendeleev

Născut în 1834 în orașul siberian Tobolsk, Mendeleev era cel de-al 14-lea fiu al familiei Ivan Pavlovich Mendeleev și Mariei Dimitrievna Mendeleeva. Încă din primii ani de școală, Mendeleev a avut un interes aparte pentru matematică și științe și se arăta complet dezinteresat de studiul limbilor străine și al literaturii.

După multe încercări ale mamei sale de a-l înscrie pe Dimitri la o universitate de renume, aceștia ajung în Sankt Petersburg, acolo unde Mendeleev își începe studiile superioare la Institutul Pedagogic Central din Sankt Petersburg, institut de învățământ pe care îl urmase și tatăl său.

După ce mama sa moare, fiindcă era bolnavă de tuberculoză, Dimitri continuă să-și urmeze cursurile de chimie, fizică, biologie și pedagogie. El are nevoie de 2 ani pentru a absolvi primul an de facultate, obține numai rezultate modeste în toată această perioadă, iar la terminarea primului an se îmbolnăvește și își petrece câteva luni în spital, pentru era suspect de tuberculoză.

Chiar dacă medicii i-au spus că nu se va vindeca niciodată, aproape miraculos Mendeleev începe să învețe foarte atent și, în 1854 ajunge pe locul 7 în seria sa, iar în anul 1855 reușește să termine Institutul cu medalia de aur pentru excelență.

După absolvire, chiar dacă este îndrumat să urmeze cursuri de masterat, Mendeleev își întrerupe studiile pentru a se retrage într-o zonă cu un climat mai blând, din cauza problemelor de sănătate.

Obține un post de profesor în Odessa, dar este trimis din greșeală în orașul Simferopol din peninsula Crimeea, un loc periculos la acele vremuri din cauza războiului. Însă, aici Mendeleev are norocul să îl întâlnească pe Nicolai Pirogov, care îl consultă cu atenție și îi spune acestuia că nu suferă de tuberculoză.

Tabelul periodic al elementelor

După două luni petrecute aici, Dimitri pleacă din oraș și se mută la Odessa, acolo unde predă matematică și științele naturii și decide să înceapă lucrările la teza pentru masterat. Decide să se întoarcă în Sankt Petersburg, acolo unde în doar o lună de zile susține două masterate la Universitatea Imperială.

După mai multe încercări, în anul 1859, Mendeleev primește o bursă pentru a studia în străinătate timp de 22 de luni și după ce ajunge să călătorească la Paris și Munchen, el se hotărăște să lucreze în laboratorul lui Robert Bunsen de la Universitatea din Heidelberg.

Pe 1 martie 1869, Mendeleev construiește prima versiune a tabelului periodic al elementelor

Forma este prezentată într-o sesiune a Societății Ruse de Chimie, dar în același an apare o versiune completă a tabelului ce este însoțită și de un scurt rezumat în limba germană.

Rezultatul lui Mendeleev pare că trece neobservat, însă mai târziu totul se schimbă atunci când într-o revistă prestigioasă este publicat un articol numit “Despre relația dintre proprietățile chimice și greutățile lor atomice” și alături de căsuța goală ce este ocupată de „galiu”, în tabel mai erau alte trei căsuțe libere pentru elemente chimice nedescoperite la acea vreme, mai târziu fiind vorba despre „scandiu”, „germaniu” și „tehnețiu”.

Cum a apărut tabelul lui Mendeleev

Dimitri Mendeleev, un chimist rus, a fost cel care a publicat pentru prima dată un tabel periodic al elementelor asemănător cu cel actual, în anul 1869, recunoscut la nivel mondial.

Tabelul ilustra tendințele periodice pe care le prezentau proprietățile elementelor cunoscute la acea vreme și, folosindu-se de această teorie, Mendeleev a prezis anumite proprietăți ale elementelor ce încă nu fuseseră descoperită și nici adăugate în tabel.

Majoritatea predicțiilor și proprietăților s-au dovedit a fi adevărate pe măsură ce noi elemente erau descoperite, iar de atunci, tabelul periodic al elementelor sau tabelul lui Mendeleev a fost dezvoltat și corectat, cu noile elemente descoperite adăugate.

Primele 90 de elemente din tabel există în natură, chiar dacă unele dintre ele au fost descoperite în cantități infime și au fost sintetizate în laborator ori reactoare nucleare. Sinteza elementelor cu un număr atomic peste 118 este planificată și numeroși alți radioizotopi sintetici ai unor elemente din natură au fost produși în laborator.

Tabelul periodic al lui Mendeleev

Grupele din tabelul lui Mendeleev

O grupă este o coloană verticală din tabelul periodic și mai este denumită și o familie de elemente. În grupe se regăsesc proprietăți asemănătoare cu cele mai evidente ale elementelor, iar proprietățile în coloană sunt mai asemănătoare decât cele în perioadă sau în blocuri.

Grupele sunt numerotate de la 1 la 18, de la stânga la dreapta, de la metale alcaline la gaze nobile. Unele dintre aceste grupe au primit denumiri colective uzuale, chiar dacă câteva dintre ele sunt mai rar folosite. Pentru grupele 3-10 nu există denumiri uzuale

Perioadele din tabelul elementelor

O perioadă este un rând orizontal din tabelul periodic. Chiar dacă grupele sunt cel mai comun mod de a grupa elementele, există și regiuni ale sistemului periodic, acolo unde similaritățile orizontale sunt mai semnificative decât cele verticale. Numărul perioadei arată și numărul straturilor ocupate de electroni.

Tabelul lui Mendeleev

Curiozități despre tabelul lui Mendeleev

Tabelul periodic al elementelor este folosit în școli încă din anul 1869, atunci când chiar Mendeleev l-a introdus studenților săi de la Universitatea din St. Petersburg.

Din 1950 și până acum, tabelul periodic al lui Mendeleev nu s-a schimbat prea mult, decât în anul 2016, pe 2 decembrie au fost adăugate patru noi elemente: „nihoniu” (elementul 113), „moscoviu” (elementul 115), „tennessine” (elementul 117), „oranesson” (elementul 118).

Singura literă care nu apare în tabelul lui Mendeleev este litera “J”.

Fiecare element este denumit după orașul sau satul în care a fost descoperit, fără „oganesson”, care a primit această denumire în onoare fizicianului rus Iuri Oganesian.

În prezent, în tabelul lui Mendeleev există 118 elemente, iar 90 dintre acestea se regăsesc în natură și 28 dintre ele sunt create de om.

Aproape fiecare element din tabel are o denumire cu o anumită semnificație. Spre exemplu, „titanul” este denumit după titanii greci.

Atunci când Mendeleev avea nevoie de o abordare sistematică pentru a aranja elementele, el s-a inspirat din jocul de cărți solitaire, pentru a organiza tabelul pe categorii.

Sursă foto: 123rf.com

