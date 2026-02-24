Kristie Robb lucrează de patru ani ca asistentă la secția de Terapie Intensivă și se confruntă regulat cu decesul pacienților în activitatea sa zilnică. Într-un videoclip pe TikTok, ea povestește că a observat mereu același fenomen: persoanele aflate la sfârșitul vieții rostesc frecvent trei fraze specifice chiar înainte de a muri.

La secția de terapie intensivă, Kristie a observat că mulți pacienți rostesc aceste cuvinte în ultimele lor clipe:

„Puteți, vă rog, să îi spuneți familiei mele că o iubesc?”

„Nu mă simt bine.”

„Știu că o să mor.”

Indiferent de medicamentele administrate sau de metodele de tratament folosite, pacienții ar fi dat dovadă de claritate în ultimele lor ore. Kristie susține în videoclipul său de pe TikTok că persoanele aflate la sfârșitul vieții par să simtă cu exactitate momentul în care existența lor se apropie de final.

„Nu devine niciodată mai ușor să gestionezi moartea pacienților. Petrecem mult timp îngrijindu-i și construind relații cu ei și cu familiile lor”, povestește asistenta.

Pierderea unei persoane dragi lasă în urmă o liniște dureroasă și o numeroase amintiri. Momentele prețioase petrecute împreună pot ajuta la păstrarea vie a legăturii și pot oferi alinare în clipele grele.

Împărtășirea experiențelor și a amintirilor cu ceilalți poate atenua durerea și poate scoate la lumină latura frumoasă a timpului petrecut împreună. Dialogul cu prietenii, familia sau participarea la grupuri de sprijin pot oferi, în aceste momente, un suport esențial și echilibrul necesar.

