„Oamenii mor așa cum au trăit”

Într-un videoclip recent, Julie a explicat că cineva care a avut o relație tensionată sau toxică cu o persoană aflată pe patul de moarte nu ar trebui să se aștepte la scuze sau la reconciliere.

„Nu toți oamenii care mor sunt oameni buni. Am mai spus-o și o spun din nou: oamenii mor așa cum au trăit. Doar pentru că cineva moare nu înseamnă că, brusc, va deveni matur emoțional, îți va spune tot ce simte, își va cere iertare și va fi persoana pe care ți-ai dorit-o mereu în viața ta”, a spus asistenta.

Ea subliniază că aceleași comportamente și atitudini care au provocat distanțarea în relație pot reapărea chiar mai intens în ultimele zile, când persoana bolnavă nu se simte bine și simte că își pierde controlul.

Cazul unei mame pe care fiul o consideră „deja moartă”

Julie a povestit cazul unui prieten care a avut o mamă neglijentă și abuzivă în copilărie.

„Este încă în viață, dar l-am întrebat ce va simți când va muri. Și mi-a spus: ‘Simt că deja a murit. Am jelit mama care nu a fost niciodată. Am jelit mama pe care nu am avut-o și pe care mi-am dorit-o mereu. Pentru mine, ea este deja moartă”, a povestit ea.

Șansa de iertare? Doar 1%

Întrebată cât de des se întâmplă ca cineva complet diferit de felul lui să-și ceară scuze pe patul de moarte, Julie a răspuns: „Poate în 1% din cazuri se întâmplă asta, cu cineva de la care nu te-ai aștepta.”

În rest, spune ea, cei care nu au fost alături de tine în viață, probabil nu vor putea, dintr-odată, să fie acolo pentru tine în ultimele momente.

Julie a transmis și un mesaj pentru cei care se întreabă dacă ar trebui să fie lângă o persoană cu care au avut o relație dificilă, în ultimele clipe ale acesteia:

„Nu trebuie să fii acolo. Nu le ești dator nimic. Și dacă alegi să-i vezi, fă-o pentru tine, nu pentru ei. Fă-o pentru a nu regreta mai târziu, dar nu o face cu așteptarea că se vor schimba.”

