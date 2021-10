Omofonele „trimiteți” sau „trimite-ți” se pronunță la fel, dar se scriu diferit, în funcție de context. Vezi când și cum le folosim corect. Când și cum se scrie „trimiteți” sau „trimite-ți”.

Trimiteți sau trimite-ți. Când se folosesc

Ambele variante sunt corecte și se folosesc în funcție de context.

Când se scrie trimiteți

Trimiteți se scrie corect așa atunci când acesta reprezintă forma verbului a trimite, la persoana a II-a, plural.

Mai exact, trimiteți se scrie fără cratimă atunci atunci când verbului trimite i se poate adăuga un voi sau dumneavoastră.

Exemple când se scrie trimiteți

Vă rog să-mi trimiteți actele

Voi trimiteți cadourile

Dumneavăastră trimiteți florile?

Să trimiteți cei ma buni specialiști pentru această conferință.

Când se scrie trimite-ți

Trimite-ți, cu cratimă, se scrie atunci este compus din verbul trimite și pronumele personal ție. Așadar, sunt două cuvinte diferite alăturate prin cratimă. Folosim trimite-ți pentru persoana a II-a, singular. Tu să îți trimiți ție.

Exemple când se scrie trimite-ți

Trimite-ți și ție acest email

Trimite-ți urgent documentele, să le ai la îndemână

Trimite-ți un gând bun și o încurajare, de fiecare dată când ți-e greu.

Trimite-ți ideile pe email, le voi analiza mai târziu.

Află și când se scrie ați sau a-ți

Când se folosește cratima

Cratima este semnul ortografic care are cele mai multe funcții din limba română. Are caracter permanent (exemple: s-a dus, ți-l dă, du-o, las-o, de-a dreptul), dar și accidental (exemple: de-abia, de abia; n-am – nu am).

Cratima leagă

Cuvinte pronunțate fără pauză; anumite prefixe pe baza derivatului, unele interjecții identice, repetate accidental;

Prefixele „ne-” și „re-” și prepoziția de la baza derivatelor, respectiv a compuselor de la cuvinte care încep cu vocala „i-”, atunci când se produce căderea acesteia;

Componentele compuselor cu un grad mediu de sudură ale unor locuțiuni și ale structurilor cu anumite substantive și adjective posesive;

Articolul hotărât enclitic sau desinența de unele cuvinte greu flexionabile;

Formatul final al numeralelor ordinale și fracționare de numeral cardinal corespunzător scris cu cifre;

Componente ale unor abrevieri.

Cratima desparte

Silabele unui cuvânt pronunțat sacadat;

Segmentele unui cuvânt în cazul despărțirii acestuia la capăt de rând.

Cratima se folosește la

Scrierea cuvintelor compuse;

Scrierea pronumelui personal forma neaccentuată;

Înaintea unui cuvânt;

La sfârșitul unui cuvânt;

Intercalat;

Scrierea pronumelui reflexiv;

Scrierea formelor scurte ale verbului a fi;

Contopirea într-o silabă a două cuvinte.

Cum se scrie corect? Află imediat dacă faci greşeli gramaticale

Citeşte şi:

Să fii sau să fi. Când și cum le folosim corect

Vocale și consoane în limba română. Cum le reții rapid

Voiam sau vroiam – Cum se scrie corect?

